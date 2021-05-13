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В стране и мире

В Кремле объяснили удаленку Путина

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин остался на удаленке после вакцинации. Это связано с «продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов», передает его слова «Московский комсомолец» в четверг, 13 мая.

«Режим предосторожности в данном случае никуда не делся, и этим рекомендациям нужно следовать, особенно когда это связано с первым лицом», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков подчеркнул, что удаленный формат работы «не влияет на результативность и не сужает повестку дня» главы государства, а также не связан с состоянием его здоровья. Представитель Кремля поделился, что перед каждой встречей Путина отдельно принимается решение о формате проведения мероприятия.

10 мая Путин сообщил, что у него «хороший уровень антител» после прививки от коронавируса. Он уточнил, что анализ на антитела у него взяли 9 мая.

Первую прививку от коронавируса президенту сделали 23 марта. Через несколько дней после этого он рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. Название двухкомпонентной вакцины, которой привили Путина, Кремль раскрывать не стал, отметив эффективность всех отечественных вакцин.

14 апреля главе государства сделали вторую прививку.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Кремль всё объясняет. Прям как клуб что где когда.

Гость||

Куда, куда ты удалился?

В сортир очковый провалился.

Гость||

значит не привился. а зачем своими антителами хвастался?

Гость||

Просто некоторым животным человеческая вакцина не подходит...

Гость||

Злые вы. Вот уйдет Вовка, тогда вспоминать будете.

Имя: Гость
Комментарий:

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