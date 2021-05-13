В Кремле объяснили удаленку Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему президент России Владимир Путин остался на удаленке после вакцинации. Это связано с «продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов», передает его слова «Московский комсомолец» в четверг, 13 мая.
«Режим предосторожности в данном случае никуда не делся, и этим рекомендациям нужно следовать, особенно когда это связано с первым лицом», - сказал пресс-секретарь российского лидера.
При этом Песков подчеркнул, что удаленный формат работы «не влияет на результативность и не сужает повестку дня» главы государства, а также не связан с состоянием его здоровья. Представитель Кремля поделился, что перед каждой встречей Путина отдельно принимается решение о формате проведения мероприятия.
10 мая Путин сообщил, что у него «хороший уровень антител» после прививки от коронавируса. Он уточнил, что анализ на антитела у него взяли 9 мая.
Первую прививку от коронавируса президенту сделали 23 марта. Через несколько дней после этого он рассказал, что испытал лишь небольшой дискомфорт в левой руке, куда делали укол. Название двухкомпонентной вакцины, которой привили Путина, Кремль раскрывать не стал, отметив эффективность всех отечественных вакцин.
14 апреля главе государства сделали вторую прививку.
Кремль всё объясняет. Прям как клуб что где когда.