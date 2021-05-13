Российских водителей предупредили о скрытых проверках ГИБДД

13.05.2021 | 11:24

ГИБДД начала проводить скрытые проверки водителей на дорогах. Планируется, что сотрудники ведомства станут чаще дежурить рядом с аварийно опасными местами в патрульных автомобилях без опознавательных знаков, сообщает портал Autonews.

В пресс-службе инспекции по Самарской области пояснили, что «скрытое патрулирование дает возможность осуществлять более полный контроль за дорожным движением». Так, например, автомобилистам будет сложно опознать служебную машину без мигалок, синих полос по бокам и других характерных знаков, и они не смогут предупреждать друг друга о постах ДПС.

В ведомстве предупредили, что инспекторы на гражданском автомобиле станут снимать нарушения на камеру и отправлять видео ближайшему экипажу ДПС, который затем задержит водителя и оформит протокол. Частым нарушением, которое можно выявить с помощью скрытого патруля, является выезд, в нарушение правил дорожного движения (ПДД), на полосу встречного движения. За это водителю могут выписать штраф в размере пяти тысяч рублей или лишить прав на шесть месяцев.

Подобные скрытые проверки являются абсолютно законными. К патрульным автомобилям могут относиться машины без специальной цветографической окраски, стационарных устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов. Съемка происходящего при помощи записывающих устройств также прописана в административном регламенте МВД.

Ранее в мае российских автомобилистов предупредили о неочевидных нарушениях, за которые можно получить штраф. Прежде всего водителям посоветовали всегда проверять наличие обоих зеркал заднего вида, так как при отсутствии хотя бы одного из них транспортное средство считается неисправным. Также автомобилистам порекомендовали быть внимательными во время парковки и следить за заездом на парковочные линии, за пересечение которых можно получить штраф в 500 рублей.