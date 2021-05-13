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В стране и мире

Психотерапевт перечислила способы отвлечь ребенка от гаджетов

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Современные родители часто пропускают момент, когда у их детей начинает формироваться психологическая зависимость от гаджетов и виртуальной жизни. В этот момент задача взрослых - вернуть ребенка в реальный мир. Врач-психотерапевт Ирина Железнова в эфире радиостанции «Говорит Москва» перечислила способы, как это сделать.

«Сейчас женщина перегружена и, естественно, ей легче дать в руки ребенку смартфон с мультфильмом. А он потом не понимает, как в эту жизнь прийти, не двигая пальчиком, не раздвигая окошко на экране. Мы сами детей к этому приводим», - отметила специалист.

По словам Железновой, дети начинают познавать мир в игровой форме, и задача взрослых - подвести к игре своего ребенка, заниматься с ним, как это делали прошлые поколения. Эксперт напомнила, что развитие малыша зависит от того, что он потрогает, во что поиграет. Она предупредила, что из-за отсутствия реальных игр и зависимости от виртуального мира подростки становятся инфантильными и незрелыми, из-за цифровизации проявляются проблемы личностного развития.

Психотерапевт порекомендовала родителям самим избавиться от интернет-зависимости и сократить время, которое они проводят за компьютером или перед телевизором. Она подчеркнула, что необходимо не просто «оттарабанить сказку», а сделать так, чтобы маленький человек проникся эмоциями, дал обратную связь.

Ранее врач-психолог, психиатр, психотерапевт Евгений Фомин раскрыл простой способ определить депрессию. По его словам, нужно выделить три признака, речь идет о негативной оценке себя и заниженной самооценке, негативной оценке окружения и мира, а также своего будущего.

Источник — lenta.ru
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