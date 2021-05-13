Сетевое издание|18+|Четверг|13 мая 2021|11:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Биолог связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой

Печать

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой. Ее слова приводит РИА Новости.

Биолог заявила, что уровень заболеваемости коронавирусом в стране в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды.

«Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой из них в какой местности победит, пока не ясно», - уточнила она.

Баранова добавила, что, если будет пасмурно и дождливо, люди будут собираться по домам и в больших помещениях, что поспособствует «большему распространению коронавируса». Однако в сухую и жаркую погоду передача вируса от человека к человеку снизится, заключила биолог.

Ранее 13 мая сообщалось, что в России впервые выявили носителей индийского штамма коронавируса. Ими оказались 16 студентов Ульяновского государственного университета (УлГУ) из Индии.

Ранее ВОЗ повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Эксперты признали, что он стал вызывать беспокойство на глобальном уровне. Это означает, что индийский штамм оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению. Причина этого заключается в том, что мутировавшая инфекция распространяется значительно быстрее исходного штамма SARS-CoV-2.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте