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В России задумали повысить еще один штраф

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В России задумали повысить штраф за безбилетный проезд в наземном городском электротранспорте и автотранспорте. Полномочия по установлению суммы санкций Минтранс хочет передать регионам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Госдуму.

В настоящее время, согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), сумма штрафа составляет 100 рублей. При этом статья, регулирующая правила проезда, не предусматривает возможности регионов корректировать размер наказания. Однако с 7 марта в закон были внесены изменения, по которым регионы получили полномочия регулировать штрафы. Поправкам мешает вступить в силу то, что закон о сумме штрафа в 100 рублей продолжает действовать.

Минтранс призвал урегулировать эту проблему, признать старый закон недействительным и наконец наделить регионы полномочиями самостоятельно устанавливать меры ответственности пассажиров за безбилетный проезд.

В профильном комитете Госдумы идею поддержали, однако во фракциях выдвинули ряд предостережений. Так, депутаты опасаются, что регионы будут устанавливать чрезвычайно высокие санкции.

Ранее в России повысили еще один штраф. Так, с 1 мая в России вступили в силу поправки в КоАП, согласно которым штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожных переездах становится выше в пять раз и составляет 5 000 рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну не зарплату же барашкам повышать

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