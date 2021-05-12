В стране и мире

В России решили бороться с пальмовым маслом

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В России могут появиться новые ограничения на использование пальмового масла. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.

«Многие говорят о вреде пальмового масла, но, как ни парадоксально, отсутствуют инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах», - отметил он. По словам Володина, повышение ставки НДС до 20 процентов не решило проблему по сокращению его применения в пищевом производстве. В рамках борьбы с пальмовым маслом могут быть изменены технические регламенты на пищевую продукцию, заявил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что Россия значительно увеличила импорт пальмового масла и его фракций. Он вырос в январе 2021 года на 18,8 процента в годовом выражении (до 92,9 тысячи тонн). По сравнении с предыдущим месяцем показатель подскочил на 29,7 процента.

В январе пальмовое масло на мировом рынке рекордно подорожало. Цена на него достигла максимума за последние 10 лет (961 доллар за тонну, рост с прошлой весны превысил 100 процентов).

Из-за падения доходов россияне начали переходить на заменители сыра. Сырные продукты стоят на треть дешевле, при их производстве возможно использование растительных жиров, в том числе пальмового масла.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вырубить все пальмы как виноградники в 80 х в Крыму ;)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В России могут появиться новые ограничения на использование пальмового масла. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин
Пчелы против мёда?

Гость||

Вот это лапша опять на уши русских. володин сам с собой будет бороться?

Гость||

Вести с Луны. Новая серия.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам Володина, повышение ставки НДС до 20 процентов не решило проблему по сокращению его применения в пищевом производстве.
И вот так наши власти во всем: сначала принимают законы, ухудшающие жизнь населения, под самыми благовидными предлогами, а потом разводят руками - мол, почему-то не получилось.

Вот и с так называемой пенсионной реформой будет то же самое: к 2024 средняя пенсия вряд ли достигнет 20 000 рублей, но даже если и достигнет, то насчет инфляции все в курсе, да? А к 2028 скажут: ну мы прогнозировали, что продолжительность жизни достигнет 78 лет, но она почему-то осталась на уровне 2018 года, а то и снизилась - коронавирус во всем виноват же.

Гость||

Цены еще поднимут в связи с этим.Пальма как была,так и будет.

Гость||

Гость писал(a):

Вот и с так называемой пенсионной реформой будет то же самое: к 2024 средняя пенсия вряд ли достигнет 20 000 рублей, но даже если и достигнет, то насчет инфляции все в курсе, да? А к 2028 скажут: ну мы прогнозировали, что продолжительность жизни достигнет 78 лет, но она почему-то осталась на уровне 2018 года, а то и снизилась - коронавирус во всем виноват же.
На самом деле хотелось бы, чтобы к 2028 году в стране была власть, которая на самом деле отвечала бы чаяниям народа и привлекла к ответственности всех тех, кто издевался над народом России все эти годы.

Гость||

Так у них народ источник власти.

Или мы не власть,или не народ?

Имя: Гость
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