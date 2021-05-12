В России решили бороться с пальмовым маслом

12.05.2021 | 16:09

В России могут появиться новые ограничения на использование пальмового масла. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.

«Многие говорят о вреде пальмового масла, но, как ни парадоксально, отсутствуют инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах», - отметил он. По словам Володина, повышение ставки НДС до 20 процентов не решило проблему по сокращению его применения в пищевом производстве. В рамках борьбы с пальмовым маслом могут быть изменены технические регламенты на пищевую продукцию, заявил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что Россия значительно увеличила импорт пальмового масла и его фракций. Он вырос в январе 2021 года на 18,8 процента в годовом выражении (до 92,9 тысячи тонн). По сравнении с предыдущим месяцем показатель подскочил на 29,7 процента.

В январе пальмовое масло на мировом рынке рекордно подорожало. Цена на него достигла максимума за последние 10 лет (961 доллар за тонну, рост с прошлой весны превысил 100 процентов).

Из-за падения доходов россияне начали переходить на заменители сыра. Сырные продукты стоят на треть дешевле, при их производстве возможно использование растительных жиров, в том числе пальмового масла.