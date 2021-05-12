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Шойгу призвал не пускать в армию употреблявших наркотики людей

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Министр обороны Сергей Шойгу призвал не пускать на службу в армию людей, употреблявших наркотики. С таким предложением он выступил на селекторном совещании, сообщили «Новой газете» в пресс-службе Минобороны.

«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», - заявил Шойгу. Он не уточнил, будут ли подобные меры действовать во время следующего призыва.

Шойгу добавил, что в целом в Вооруженных силах удается избежать правонарушений, связанных с употреблением запрещенных веществ. Он напомнил о проведении регулярных мероприятий для предупреждения распространения наркотиков среди военных, отметив, что ведется совместная работа с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России.

В апреле Шойгу рассказал, что в российской армии завершились основные преобразования. По его словам, вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента параметров. Глава Минобороны уточнил, что в армии созданы самодостаточные группировки войск, сформированы новые подразделения, создано оперативное командование в Средиземном море и усилен состав войск в Крыму.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну щас дело пойдет...

Гость||

Понятно: до сих пор наркоманов в армию пускают. А сынков, внуков чиновников и депутатов почему в армию не пускают?

Гость||

Ну да, под это дело сейчас каждый второй косить начнёт, мол употреблял и справкой от нарколога будет трясти с печатью. Наркологи уже потирают руки, практически золотые.

Гость||

В отдельный батальон. Вместо оружия - лопату

Гость||

Гость писал(a):

Ну да, под это дело сейчас каждый второй косить начнёт, мол употреблял и справкой от нарколога будет
Давно уж не косит никто, кроме 1% дурачков реальных. В армию сейчас родители очередь занимают для детишек.

Гость||

Гость писал(a):

Ну да, под это дело сейчас каждый второй косить начнёт, мол употреблял и справкой от нарколога будет трясти с печатью. Наркологи уже потирают руки, практически золотые.
Эффектно будет смотреться выдача сразу двух справок, для получения водительского удостоверения, с отметкой "не состоит" и для военкомата, с отметкой "употребляет"))

Гость||

Гость писал(a):

В армию сейчас родители очередь занимают для детишек.
Кто тут крайний в армию? Ты, мужик?

Имя: Гость
Комментарий:

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