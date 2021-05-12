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Психиатр рассказала о состоянии устроившего стрельбу в Казани до выдачи оружия

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Психиатр, который обследовала устроившего стрельбу в школе № 175 в Казани 19-летнего Ильназа Галявиева перед выдачей справки на получение оружия, рассказала о его состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам врача, у юноши не было обнаружено проблем с психическим здоровьем. В настоящее время женщина находится на допросе в правоохранительных органах. Следствие изучает документы о результатах осмотра Галявиева.

Кроме того, издание Baza опубликовало его первые показания на допросе - Галявиев утверждал, что «осознал себя богом около двух месяцев назад». Он добавил, что не признает своих родителей за мать и отца.

Ранее сообщалось, что нападавший приобрел оружие в магазине в Йошкар-Оле. Он выбирал огнестрельное оружие достаточно долго и тщательно изучал представленные товары.

Нападавший начал готовить атаку на учебное заведение с февраля текущего года. Перед преступлением злоумышленник создал Telegram-канал, где несколько раз писал о своих намерениях.

Стрельба в школе № 175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Зачем ему продали скорострельное оружие, пацану в 19 лет, которого везде выгнали, и в армии он не был и как охотник нигде не числился, и охранять ему нечего. Почему ему дали разрешение на приобретение?

Гость||

А правоохранителям с февраля некогда было сволочью этой заняться. Они навальнистов щемили

Гость||

Гость писал(a):

А правоохранителям с февраля некогда было сволочью этой заняться. Они навальнистов щемили
А потом Бутина, что топила за свободную продажу оружий, глумилась над Навальным.

Гость||

А президент страны где? Для приличея хотябы пару слов скажи

Гость||

А где этот 19 летний деньги взял на оружие? И как ему вообще продали? Наказать продавцов, у них в уме нет что ли когда ребенок 19 лет покупает оружие??? Поиграться? Нет, вот такое устроить. Дети невинные погибли из за психа. Бедные родители, у кого то это возможно единственный ребенок... Слов нет...

Гость||

Гость писал(a):

А где этот 19 летний деньги взял на оружие? И как ему вообще продали? Наказать продавцов, у них в уме нет что ли когда ребенок 19 лет покупает оружие??? Поиграться? Нет, вот такое устроить. Дети невинные погибли из за психа. Бедные родители, у кого то это возможно единственный ребенок... Слов нет...
У него все оформлено было по закону. Магазин не проверяет, псих он или нет. Если все документы собраны, то продадут без проблем. Тут больше вопрос, что закон дерьмо, тем кто в армии не служил, вообще я считаю нечего оружие продавать. А тем кто служил с 25 лет и не раньше. И то сначала лет 5 только с двухстволкой, а не полуавтоматом.

Гость||

Гость писал(a):

А президент страны где? Для приличея хотябы пару слов скажи
Если ты не слышал, это не значит, что он молчит. Погугли.

Гость||

Если в армии из-за плоскостопия не служил?

Гость||

Если не служил, потому что в медицинском или юридическом на кафедре учился?

Гость||

Хотели жить как в Америке вот теперь и живите. Или не нравится?

Имя: Гость
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