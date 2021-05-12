Психиатр рассказала о состоянии устроившего стрельбу в Казани до выдачи оружия

12.05.2021 | 10:07

Психиатр, который обследовала устроившего стрельбу в школе № 175 в Казани 19-летнего Ильназа Галявиева перед выдачей справки на получение оружия, рассказала о его состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам врача, у юноши не было обнаружено проблем с психическим здоровьем. В настоящее время женщина находится на допросе в правоохранительных органах. Следствие изучает документы о результатах осмотра Галявиева.

Кроме того, издание Baza опубликовало его первые показания на допросе - Галявиев утверждал, что «осознал себя богом около двух месяцев назад». Он добавил, что не признает своих родителей за мать и отца.

Ранее сообщалось, что нападавший приобрел оружие в магазине в Йошкар-Оле. Он выбирал огнестрельное оружие достаточно долго и тщательно изучал представленные товары.

Нападавший начал готовить атаку на учебное заведение с февраля текущего года. Перед преступлением злоумышленник создал Telegram-канал, где несколько раз писал о своих намерениях.

Стрельба в школе № 175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.