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Названа дата похорон погибших при стрельбе в казанской школе

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Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая. Эту дату назвал ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

Собеседник агентства добавил, что траурные церемонии будут сопровождать психологи.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Стрелявший студент Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.

Источник — lenta.ru
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