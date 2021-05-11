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Вахтершу казанской школы наградят за сопротивление стрелявшему

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Вахтершу казанской школы №175 наградят за сопротивление стрелявшему. Об этом сообщил советник главы Росгвардии Александр Хинштейн, передает телеканал «360» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что женщина успела нажать тревожную кнопку, благодаря чему сотрудники Росгвардии быстро приехали на место.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию.

По официальным данным, всего в результате стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек. Mash сообщал, что число погибших увеличилось до десяти человек, однако в пресс-службе главы Татарстана это не подтвердили.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших детей. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура. Следственный комитет возбудил дело по статье о массовом убийстве.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А разве не обязанность вахтерши вовремя нажимать тревожную кнопку?

Гость||

Как она сопротивлялась?

Гость||

Дебилы на диване, рассуждать легче всего, вот она не растерялась, молодец, а вы диванные отдыхайте

Имя: Гость
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