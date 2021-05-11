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В стране и мире

В Казани введен режим КТО после стрельбы в школе

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МВД объявило о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Казани после стрельбы, устроенной двумя молодыми людьми в школе № 175. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В результате ЧП сообщалось о 13 погибших. По официальным данным, озвученным главой Татарстана, жертвами стрельбы стали четыре мальчика и три девочки.

КТО - особый правовой режим, который вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий.

В результате стрельбы в школе погибли семь детей и 16 получили ранения. Один из стрелков ликвидирован в ходе штурма, его сообщник задержан. Также силовики задержали их пособника.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Кто психически не здоровому ублюдку выдал разрешение на огнестрельное оружие?

Гость||

Как же так то ? За что детей ?

Гость||

Опять какой-то закон продвигают.

Гость||

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Гость||

Повезло силовикам Казани.Все получат статус ветеранов.

Гость||

В Америке пи Трампе вроде хотели вооружить учителей и засекретить у кого конкретно оружие чтоб было сюрпризом вот для таких ублюдков, у нас надо так же сделать, все эи камеры и бабки-дедки с палками на входе ни о чем.

Гость||

Так кого же там ликвидировали если стрелок был один и он задержан.

Гость||

Гость писал(a):

у нас надо так же сделать, все эи камеры и бабки-дедки с палками на входе ни о чем.
И что будет? Где гарантия, что у такого учителя однажды не сорвет "крышу"?

Гость||

Гость писал(a):

И что будет? Где гарантия, что у такого учителя однажды не сорвет "крышу"?
Ну уж не чаще срывает, чем вот у таких.

Гость||

Ясно написано -"ликвидирован второй нападавший".. потом выясняется ,что стрелок был один и он прекрасно себя чувствует, хотя и задержан. Так кого же там завалили второго?

Гость||

Гость писал(a):

Так кого же там завалили второго?
Мож трудовик окна рубанком обтесывал...?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

МВД объявило о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Казани после стрельбы
ФСБ, МВД Прокуратура в полном составе заняты сбором материалов на главных экстремистов России - Навального и Платошкина. Отвлекаться на мелочи им некогда.

Гость||

Причём, судя по видео, увозила стрелка обычная полицейская машина. Да ещё наряд оставил его одного перед школьным крыльцом, пока отгонял родителей рвущихся в школу. Загадка. Не было бы соцсетей- можно было любую пургу втирать

Гость||

Это как дети в школе без охраны. У нас есть такая служба вневедомственная охрана которая за деньги в полицейской форме охраняет частные ларьки. Также после 20 лет службы уходят на пенсию. Может хватит им бездельничать пускай возьмут под охрану все учебные и дошкольные учреждения. Им ведь все равно платят зарплату из федерального бюджета. И мы тогда будем спокойны за наших детей и внуков. А частные ларьки пускай охраняют ЧОПы как и положено

Имя: Гость
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