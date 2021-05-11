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В стране и мире

Россиянам разрешат запрещать себе брать кредиты

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Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, разрешающий россиянам заранее отказываться от любых кредитов и ссуд, которые могут оформить на их имя. Документ должен дать защиту от участившихся случаев мошенничества, пишет РБК.

Поправки предполагается внести в Гражданский кодекс, законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». В случае их принятия гражданин сможет через личный кабинет в Госуслугах или с помощью банков запретить самому себе брать займы любого характера. Такое условие будет прописано в их кредитной истории.

Зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта подтвердил факт обсуждения, заметив, что в настоящее время его рассматривают профильные ведомства. Сроки внесения проекта закона в Госдуму он не назвал, но источник издания полагает, что это случится еще во время весенней сессии.

По словам депутата, в последнее время мошенники все чаще стали оформлять кредиты на граждан, которые не подозревают об этом. Жертвой можно стать после потери мобильного телефона или паспорта, а также утечки персональных данных. Кроме того, граждан могут обманом уговорить взять кредит с помощью так называемой социальной инженерии и перевести средства на счета мошенников. Такие деньги вернуть через суд практически невозможно.

А если гражданин заранее запретит себе брать кредит, то даже в случае заключения договора кредиторы не смогут требовать выплаты задолженности. Снять запрет можно будет в течение десяти дней после обращения. За это время заемщик успеет осознать, что его обманывают.

Эксперты отметили, что закон сможет закрыть некоторые случаи мошенничества, однако можно ввести и дополнительные возможности для заемщика. Например, дать ему право знать о каждом обращении к его кредитной истории.

Ранее сообщалось, что Центробанк России готовит закон, позволяющий в несколько раз увеличить долю возврата похищенных преступниками средств граждан с помощью автоматической блокировки подозрительной суммы на счете предполагаемого злоумышленника или его подельника.

Источник — lenta.ru
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