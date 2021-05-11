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В стране и мире

Россиянам предсказали аномальное тепло

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости предсказал россиянам приход аномального тепла.

По его словам, благодаря антициклону, на этой неделе теплее нормы будет в центре Европейской России. Как уточнил Вильфанд, температурный фон будет от 19 до 25 градусов в течение всей недели в Центральном федеральном округе.

Синоптик заявил, что в некоторых областях Северо-Западного федерального округа в начале недели в связи с особенностями перемещения воздушных масс будет даже теплее, чем в центре Европейской России. «Связано это с тем, что помимо антициклональной погоды, которая предполагает прогрев подстилающей поверхности, там еще перенос теплых воздушных масс», - сказал Вильфанд, добавив, что благодаря этому процессу температуры будут составлять 21-25 градусов тепла.

На востоке Европейской территории России ожидаются очень сильные аномалии. «Антициклон, который устанавливается в центре Европейской России, будет медленно перемещаться на Урал», - сказал он.

Вильфанд также отметил, что на среднем Поволжье тоже будет на 6-8 градусов выше нормы, в западной Сибири - на 6-8 градусов выше нормы. В Башкирии, Самарской области, Оренбургской области 27-32 градуса, в Пермской области 27-30 градусов. Также тепло будет даже на Таймыре. Там ночью будет около нуля градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве наступит «другая климатическая эпоха». Он отметил, что с понедельника в столицу пришло тепло, и вторая половина мая «воздаст нам летним теплом за наши страдания».

Источник — lenta.ru
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