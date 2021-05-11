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В стране и мире

Путин отдал поручения после массового убийства в казанской школе

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Президент России Владимир Путин отдал поручения после массового убийства со стрельбой в школе в Казани. Об этом рассказал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

О ситуации в образовательном учреждении президенту доложил директор ФСБ Александр Бортников.

«Доложено о деталях произошедшего», - пояснил Песков.

Российский лидер обсудил ситуацию по телефону с главой правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой, а также с руководителем МЧС Евгением Зиничевым. По словам Пескова, Путин продолжит обсуждение ЧП в Казани с Минздравом, Министерством просвещения и спецслужбами.

Президент выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе.

После доклада главы ФСБ Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане.

«Разумеется, это [происшествие] будет поводом для того, чтобы проанализировать, насколько эффективны те меры, которые принимались ранее, и насколько это делает необходимым принятие новых комплексных мер», - подчеркнул Песков.

Глава государства отправил на место происшествия двух министров федерального правительства - главу Минздрава Михаила Мурашко и министра просвещения Сергея Кравцова.

Путин также поручил оказать содействие и всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в ходе стрельбы в казанской школе. Для этого, в частности, в Казань вылетит самолет МЧС с медиками и психологами на борту.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. Сообщалось, что в нападении участвовали двое молодых людей: они зашли в учебное заведение с оружием и начали стрелять. Один из стрелков, 19-летний Ильназ Г., выпрыгнул из окна и был задержан, второй был ликвидирован силовиками.

Позже правоохранители также задержали предполагаемого пособника стрелков - 41-летнего Рамиля М. При этом Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг информацию о двух участниках вооруженного нападения на школу.

По последним данным, в ходе стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали 20 человек.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане
Ну вот и ясно теперь как божий день, оставят только пневматику на руках народу, все гайки закрутят, чтоб на руках огнестрела у граждан не осталось.

Гость||

Гость писал(a):

оставят только пневматику на руках народу
Скорее всего на рогатки переведут.

Гость||

Тотальная ложь порождает монстров.

Гость||

В СССР одно КГБ совсем справлялось и уборщица с половой тряпкой.А сейчас 25 спецслужб и тысячи охранных фирм.

Гость||

"Устроивший стрельбу был вооружен турецким ружьем Hatsan ESCORT. Таким же оружием пользовался «керченский стрелок» Владислав Росляков." Ну тут вообще не понятно, смутное подозрение.

Гость||

Охрана в школе зачем? Два заграница спокойно преодолели пост охраны? Позорище. Только СССР мог решать такие вопросы.

Гость||

Два засранца

Имя: Гость
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