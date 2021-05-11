Глава Татарстана заявил о росте числа погибших при стрельбе в казанской школе

11.05.2021 | 16:29

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что число погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175 возросло до девяти. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает ТАСС.

«Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину», - сообщил руководитель региона.

Минниханов уточнил, что в настоящее время еще 18 детей находятся в детской клинической больнице - у некоторых огнестрельные ранения, переломы и многочисленные ушибы. Кроме того, двое взрослых получают лечение в городской больнице № 7, еще один - в Республиканской клинической больнице.

По его словам, врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь пострадавшим. «При необходимости будет оказана поддержка и федеральными медицинскими центрами», - заключил глава республики.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет опроверг эту информацию. В настоящее время атаковавший гимназию задержан.