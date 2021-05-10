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В стране и мире

Залезшим в долги россиянам дали совет

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Глава Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев дал совет залезшим в долги россиянам. Его слова приводит РИА Новости.

«Наверное, главный совет: вовремя контролировать этот показатель [общей долговой нагрузки] и не допускать ситуации, когда платеж больше дохода. Если все же ситуация такая произошла, то стоит попробовать договориться о рефинансировании [оформлении нового кредита для погашения старого] в другой финансовой организации», - отметил Мехтиев.

При этом, по его словам, в нынешней экономической ситуации, сопряженной с ограниченной платежеспособностью многих россиян, банки зачастую не готовы рефинансировать займы.

Еще один вариант - договориться с нынешним кредитором о реструктуризации задолженности с целью ее погашения на более льготных условиях, сказал глава НАПКА.

Наконец, испытывающий сложности заемщик может пересмотреть свой подход к планированию месячного бюджета и снизить траты по необязательным статьям.

Источник — lenta.ru
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Гость||

По словам этого ясно-взять кредит на погашение кредита!А потом ещё один,но больше!Где таких умников делают?

Гость||

Гость писал(a):

По словам этого ясно-взять кредит на погашение кредита!А потом ещё один,но больше!Где таких умников делают?
Из двух желткового яйца выводятся. Вышибалы уже советы дают, работы мало стало?

Гость||

В России разработают закон о навозе В России собираются разработать законопроект о навозе. Об этом рассказал руководитель комитета Совета Федерации по бюджету Анатолий Артамонов, сообщает РИА Новости в четверг, 22 апреля.

«Мы сейчас в Совете Федерации пытаемся разработать законопроект, который регулировал бы обращение навоза, «вот тогда и заживем на зло всем биндерам, гейропе и пидоноссам))))))))

Гость||

россияне уже берут кредиты на еду.

после побед и прорыВОВ но еще не вечер..

скоро станет еще веселее.

холопов погонят воевать за миллиарды ротенбергов и абрамовичей и их подельников

Гость||

теперь россиянам кредиты можно брать с залогом своих здоровых органов для трансплантации.

Имя: Гость
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