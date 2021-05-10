Раскрыта неожиданная польза авокадо

10.05.2021 | 12:20

Ученые из Гуэлфского университета в Канаде обнаружили, что плоды авокадо обладают антираковыми свойствами. Об этом сообщает Explica.co.

Растение богато авокатином В, подавляющим фермент VLCAD, который участвует в метаболизме лейкозных клеток. Отмечается, что данный нутриент является абсолютно нетоксичным средством лечения онкологического заболевания.

Эксперты намерены в ближайшее время начать клинические исследования на людях и доказать, насколько эффективен авокатин В для лечения лейкоза.

В апреле врач-диетолог Ольга Шмелева заявила, что яблоки играют важную роль в предотвращении рака. По словам специалиста, содержащийся в яблоках витамин C является антиоксидантом, который играет значимую роль в профилактике онкологических заболеваний. «Сюда же входят еще цинк, марганец и витамин Е, но самый главный, конечно, витамин С», - сказала Шмелева