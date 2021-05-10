Сетевое издание|18+|Понедельник|10 мая 2021|12:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Путин произнес самую длинную речь ко Дню Победы за свою карьеру

Печать

Речь Владимира Путина, которую он произнес к 76-летней годовщине Победы, оказалась самой длинной за всю его карьеру на посту президента России, подсчитало URA.RU.

Согласно официальной стенограмме на сайте Кремля, речь президента в 2021 году составила 5654 знака. Почти такими же длинными были его выступления в 2020-м году (5000 знаков), 2019-м (5429 знаков), 2015-м (5283 знака) и 2005-м (5371 знак).

В своем выступлении на 9 Мая президент, в частности, заявил, что многое из идеологии нацистов, одержимых «бредовой теорией о своей исключительности», вновь пытаются поставить на вооружение не только радикалы и группировки террористов, но и «сборище недобитых карателей и их последователей». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин имел в виду неонацистов в Европе и на Украине.

В торжественном военном параде Победы 9 мая 2021 года приняли участие более 12 тысяч военнослужащих. По площади прошло свыше 190 единиц наземной военной техники, а над ней пролетела авиация.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Мощная речь.Хорошо читает.

Гость||

Вот теперь уж точно заживет Российский народ жизнью подобающей победителям . И все побежзавистью.денные будут завидовать черной

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте