Сетевое издание|18+|Понедельник|10 мая 2021|12:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым

Печать

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Глава Минздрава, поиски которого велись три дня, сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово, где пропал. «Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», - рассказали в администрации региона.

Супруга министра в комментарии «Дождю» подтвердила эту информацию. По ее словам, чиновник пока не понимает всех масштабов поиска.

Мураховский перестал выходить на связь 7 мая - он уехал на охоту в тайгу из деревни Поспелово на квадроцикле. Транспортное средство нашли в 6,5 километра от охотобазы, рядом были замечены два медведя. Министр связывался с другими охотниками по рации и сообщил, что застрял и дальше пойдет пешком, однако маршрут не уточнил.

В поисках чиновника были задействованы свыше 100 человек и вертолет. Местное МЧС также планировало привлечь к операции беспилотник. Отмечалось, что поиски осложняла труднопроходимая местность с заболоченными участками.

Мураховский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом в омской Больнице скорой медпомощи №1.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Очень жаль..мы то надеялисьюю ех

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте