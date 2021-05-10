Пропавшего главу Минздрава Омской области Мураховского нашли живым

10.05.2021 | 12:15

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский найден живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Глава Минздрава, поиски которого велись три дня, сам вышел из леса в 32 километрах от деревни Поспелово, где пропал. «Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», - рассказали в администрации региона.

Супруга министра в комментарии «Дождю» подтвердила эту информацию. По ее словам, чиновник пока не понимает всех масштабов поиска.

Мураховский перестал выходить на связь 7 мая - он уехал на охоту в тайгу из деревни Поспелово на квадроцикле. Транспортное средство нашли в 6,5 километра от охотобазы, рядом были замечены два медведя. Министр связывался с другими охотниками по рации и сообщил, что застрял и дальше пойдет пешком, однако маршрут не уточнил.

В поисках чиновника были задействованы свыше 100 человек и вертолет. Местное МЧС также планировало привлечь к операции беспилотник. Отмечалось, что поиски осложняла труднопроходимая местность с заболоченными участками.

Мураховский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом в омской Больнице скорой медпомощи №1.