Число участников онлайн-шествия «Бессмертного полка» достигло пяти миллионов

10.05.2021 | 10:50

Около пяти миллионов человек подали заявки на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка». Об этом сообщили организаторы акции в социальной сети «ВКонтакте».

По их информации, к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 миллиона участников присоединилось порядка 2,5 миллиона новых анкет. Все заявки, которые были загружены до 10:00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляции шествия, начавшиеся в 15:00 по местному времени во всех регионах страны. «Длительность шествия в каждом из регионов разная - в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в "Бессмертном полку" онлайн», - добавили организаторы.

В Москве трансляцию можно посмотреть на медиафасадах, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро, запись будет доступна до конца месяца. В других городах страны онлайн-шествие показали на медиаэкранах на улицах и в крупных торговых центрах. Все участники мероприятия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их ветеранов.

Онлайн-акция «Бессмертный полк» второй год подряд проходит на виртуальных площадках. В Москве шествие транслируют 230 цифровых рекламных щитов, а также экраны на Центральном телеграфе, Московском доме книги, кинотеатре «Октябрь» и других зданиях.

Ранее сообщалось, что акцию поддержала вдова недавно скончавшегося Василия Ланового, Народного артиста СССР, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России - Народная артистка РФ Ирина Купченко, а также Народный артист России Олег Газманов, актер театра и кино Игорь Петренко и певица Полина Гагарина.

В 2020 году «Бессмертный полк» проходил только в онлайн-формате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. За 20 дней трансляцию на сайтах «Бессмертного полка» и в социальных сетях посмотрели около 25 миллионов человек.