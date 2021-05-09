Врач перечислил самые бессмысленные медицинские процедуры

09.05.2021 | 14:23

Главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский перечислил самые бесполезные медицинские процедуры. Свою точку зрения он высказал агентству «Прайм».

Медик раскритиковал совет отоларингологов промывать нос морской водой. По его словам, эффект от обычной соленой воды или физраствора будет такой же, однако значительно дешевле. При этом он предостерег россиян от частых промываний носа, поскольку тем самым вымывается естественная микрофлора и причиняется вред слизистой оболочке.

Эксперт усомнился в необходимости физиотерапии. Он отметил, что нет научных подтверждений их эффективности.

Серебрянский отверг лечение БАДами и витаминотерапию. Он пояснил, что относительно здоровому и хорошо питающемуся человеку не требуются специальные добавки, а установить реальную нехватку определенных витаминов и микроэлементов возможно лишь целым комплексом обследований.

Также врач указал на опасность приема антибиотиков даже при банальной простуде. Бесконтрольный прием таких препаратов может развить у патогенов резистентность, и в случае реальной угрозы препарат окажется бесполезен, предостерег он.

6 мая невролог и сомнолог Елена Царева рассказала, что слишком долгий сон может быть симптомом опасных заболеваний. Она уточнила, что не стоит волноваться, если человек проводит в постели больше восьми часов, если пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима. Однако если изо дня в день он проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать, то стоит обратиться к врачу. По ее словам, подобное состояние может быть связано с гиперсомнией либо с депрессией.

Ранее врач-кардиолог, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова назвала главную опасность бесконтрольного применения аспирина. По ее словам, препарат может грозить здоровым людям рисками возникновения кровотечений. Эксперт отметила, что во время пандемии коронавируса стало популярным пить аспирин, однако это довольно старый препарат, и здоровым людям стоит помнить об опасности при неоправданном приеме этого лекарства.