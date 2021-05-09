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В стране и мире

Врач перечислил самые бессмысленные медицинские процедуры

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Главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский перечислил самые бесполезные медицинские процедуры. Свою точку зрения он высказал агентству «Прайм».

Медик раскритиковал совет отоларингологов промывать нос морской водой. По его словам, эффект от обычной соленой воды или физраствора будет такой же, однако значительно дешевле. При этом он предостерег россиян от частых промываний носа, поскольку тем самым вымывается естественная микрофлора и причиняется вред слизистой оболочке.

Эксперт усомнился в необходимости физиотерапии. Он отметил, что нет научных подтверждений их эффективности.

Серебрянский отверг лечение БАДами и витаминотерапию. Он пояснил, что относительно здоровому и хорошо питающемуся человеку не требуются специальные добавки, а установить реальную нехватку определенных витаминов и микроэлементов возможно лишь целым комплексом обследований.

Также врач указал на опасность приема антибиотиков даже при банальной простуде. Бесконтрольный прием таких препаратов может развить у патогенов резистентность, и в случае реальной угрозы препарат окажется бесполезен, предостерег он.

6 мая невролог и сомнолог Елена Царева рассказала, что слишком долгий сон может быть симптомом опасных заболеваний. Она уточнила, что не стоит волноваться, если человек проводит в постели больше восьми часов, если пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима. Однако если изо дня в день он проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать, то стоит обратиться к врачу. По ее словам, подобное состояние может быть связано с гиперсомнией либо с депрессией.

Ранее врач-кардиолог, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова назвала главную опасность бесконтрольного применения аспирина. По ее словам, препарат может грозить здоровым людям рисками возникновения кровотечений. Эксперт отметила, что во время пандемии коронавируса стало популярным пить аспирин, однако это довольно старый препарат, и здоровым людям стоит помнить об опасности при неоправданном приеме этого лекарства.

Источник — lenta.ru
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Гость||

И физио и бады все лишнее , вам бы дохнуть так чтоб пфр не напрягать

Гость||

Так и в частных клиниках любят назначать , не нужные исследования и анализы.Деньги, только деньги.

Гость||

Все действительно актуально для ЗДОРОВОГО человека. И даже последний скандальный совет Малышевой про лень и бесконтрольный жор. Вот только здоровых людей после 30 лет можно по пальцам сосчитать. И дальше многие из этих советов нуждаются в индивидуальном подходе. Но персонализированная медицина у нас пока в зачаточном состоянии. Причём в мире.

Гость||

Физиотерапия это массаж, КУФ для горла и носа, магнит советские аппараты снимают боль, и многое другое полезно, другое дело то, что сейчас выдают за физиотерапию и бады.

Гость||

Я прмываю нос во время сильного насморка, никакой микрофлоры в носу нет, это не желудок.

Гость||

Речь идёт о применении всего этого не для лечения. А для профилактики у здоровых людей. И это более-менее верно. Понятно, никто не говорит, что физиотерапия не помогает

Гость||

Почему нет, есть микрофлора ушей, пальцев ног, подмышечных впадин.))) и эту микрофлору лучше не нарушать!

Гость||

Бредовая статейка, ни чего нового, воду в ступе потолкли и из пустого в порожнее перелили.

Гость||

А с физиотерапией весело, конечно. Все, утраченное и заглохшее в СССР в виде кучи дешевевших аппаратов для индуктотермии, диатермии, дарсонвализации и т д мы активно покупаем у запада. Сейчас процедуры на этих аппаратах в красивой обертке стоят бешеных денег в частных Клиниках. Вообще сектор реабилитации для ОМС потерян уже много лет. Так, жалкие потуги.

Гость||

Остались только портативные игрушечки от народной целюлительницы бабы Клавы или из сибирских цехов подпольных Кулибиных. Продаются обычно с газетенкой- «помогает от всего»

Гость||

Кое кто, видимо автор, стал обьяснять то что он хотел донести в комментах. Дорогой автор, твои статейки вздор! У вас какой-то набор букв, словосочетаний, знаков препинания. Образование видимо пять классов лесной школы.

Гость||

Вы сидите в Интернете только на этом форуме? Это солянка из «околомедицинских советов» последней неделе на новостных сайтах. Автор Пензаинформ просто их скомпилировал. И да- пензаинформовцы никогда не комментируют свои вирши)))

Гость||

Эти низкопробные вирши комментируете вы, наш злой, заскорузлый тролль.

Имя: Гость
Комментарий:

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