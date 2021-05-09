Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 мая 2021|09:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В Совфеде допустили сокращение рабочей недели

Печать

Член Совета Федерации, замглавы комитета по социальной политике Валерий Рязанский допустил постепенное сокращение рабочей недели в России. Его слова приводит URA.RU.

«В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», - отметил Рязанский.

По его словам, послабления могут коснуться некоторых категорий граждан, например, молодых матерей, занимающихся воспитанием детей. При этом сенатор подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю в любом случае не произойдет в обозримом будущем.

Ранее бывший президент и премьер-министр, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что четырехдневную неделю постепенно могут ввести в большинстве стран мира.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Какая глупость и сейчас не хочешь,НЕ РАБотай.....(на что жить то)

Гость||

И срочно сократить зарплату на 20% , ведь для этого подняли пенсионный возраст до недоживаемого

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте