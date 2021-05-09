В Совфеде допустили сокращение рабочей недели

09.05.2021 | 08:14

Член Совета Федерации, замглавы комитета по социальной политике Валерий Рязанский допустил постепенное сокращение рабочей недели в России. Его слова приводит URA.RU.

«В обозримом будущем, я думаю, что все-таки может произойти снижение именно числа часов в рабочей неделе. Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена», - отметил Рязанский.

По его словам, послабления могут коснуться некоторых категорий граждан, например, молодых матерей, занимающихся воспитанием детей. При этом сенатор подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю в любом случае не произойдет в обозримом будущем.

Ранее бывший президент и премьер-министр, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что четырехдневную неделю постепенно могут ввести в большинстве стран мира.