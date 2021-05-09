Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 мая 2021|09:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам предложили поучаствовать в акции «Свет Победы»

Печать

Россиянам предложили в День Победы, 9 мая, принять участие в акции «Свет Победы». Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Акция посвящена памяти ветеранов, погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне. Чтобы присоединиться к ней, необходимо в 21:50 мск 9 мая включить фонарик на мобильном телефоне, выключить свет в квартире и подойти к окну. Это нужно снять на видео и поделиться им в любой социальной сети с хештегом #СветПобеды.

По словам организаторов, на видео можно рассказать о родственниках, которые воевали или погибли на войне, о том, что для вас значит 9 Мая. «Но это необязательно почтить память ветеранов молча не менее ценно», - говорится в сообщении.

Включить фонарик можно не только в квартире, но и в любом общественном месте: в парке, в ресторане, на улице. Время акции подобрано с учетом предстоящего в 22:00 в крупных городах России салюта.

«Своей акцией мы хотим почтить память героев, дать людям вспомнить, как важен этот праздник для нашей страны перед кульминационным моментом всего дня», - рассказали организаторы.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте