Россиянам предложили поучаствовать в акции «Свет Победы»

09.05.2021 | 08:10

Россиянам предложили в День Победы, 9 мая, принять участие в акции «Свет Победы». Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Акция посвящена памяти ветеранов, погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне. Чтобы присоединиться к ней, необходимо в 21:50 мск 9 мая включить фонарик на мобильном телефоне, выключить свет в квартире и подойти к окну. Это нужно снять на видео и поделиться им в любой социальной сети с хештегом #СветПобеды.

По словам организаторов, на видео можно рассказать о родственниках, которые воевали или погибли на войне, о том, что для вас значит 9 Мая. «Но это необязательно почтить память ветеранов молча не менее ценно», - говорится в сообщении.

Включить фонарик можно не только в квартире, но и в любом общественном месте: в парке, в ресторане, на улице. Время акции подобрано с учетом предстоящего в 22:00 в крупных городах России салюта.

«Своей акцией мы хотим почтить память героев, дать людям вспомнить, как важен этот праздник для нашей страны перед кульминационным моментом всего дня», - рассказали организаторы.