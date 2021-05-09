Правительство увеличило резервный фонд на 121 миллиард рублей

09.05.2021 | 14:20

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства. Об этом говорится в распоряжении на сайте кабмина.

Мишустин поручил Минфину увеличить объем резервного фонда на 120,9 миллиарда рублей. Увеличение производится за счет не использованных в 2020 году остатков средств федерального бюджета.

В 2020-м правительство выделило из резервного фонда около четырех триллионов рублей. По оценкам Счетной палаты, из них 2,86 триллиона направили на борьбу с пандемией COVID-19.

В декабре министр финансов Антон Силуанов рассказал, что правительство России в рамках исполнения федерального бюджета не смогло совершить все предусмотренные в 2020 году расходы и не потратит около триллиона рублей. Эти средства пообещали перенести на следующий год и направить в том числе на вакцинацию населения.