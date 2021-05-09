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В стране и мире

Подсчитано число выходных Путина за последний год

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Рабочий график президента России Владимира Путин существенно изменился по сравнению с предыдущими годами из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Газета «Коммерсантъ» проанализировала расписание президента и подсчитала основные статистические показатели.

С 7 мая 2020-го по 7 мая 2021 года у Путина было 59 выходных. За последний год президент совершил 737 дела, исключая работу с документами и переезды, то есть в среднем в 2,4 дела в день. При этом Путин не отдыхал в объявленные им нерабочими дни в мае 2020 и 2021 годов и посвятил работе 26 суббот и 24 воскресенья.

Из-за ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, политик был вынужден проводить большую часть встреч и переговоров в дистанционном формате. Путин совершил 175 рабочих телефонных звонков и поставил рекорд по количеству телефонных переговоров за все время президентства. Чаще всего он общался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Путин провел за год 167 встреч, из них 73 в режиме онлайн. Чаще всего он виделся наедине с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным (четыре раза), Александром Лукашенко (три раза) и главой ЦИК Эллой Памфиловой (два раза лично, один раз дистанционно).

За весь анализируемый период президент России ни разу не выезжал за границу. Он совершил всего десять поездок, включая четыре командировки в Сочи на переговоры. Больше всего рабочих поездок - 71 - у президента России было в 2015 году.

Политик поставил антирекорд по посещению культурных и светских мероприятий - всего 28 выходов в свет (6 из них в режиме онлайн). В прошлые годы подобных мероприятий было в среднем 106 в год.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что у президента не может быть полноценных выходных и отпуска и назвал его трудологоликом «в хорошем смысле этого слова». Также Песков добавил, что его график ненормированный, поскольку связан с расписанием президента.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Весь в деллах...Только нам почему то нелегче

Гость||

Рабочий день ненормированный, с небольшим количеством выходных, поездки, встречи. Поэтому понятно хроническая усталость копится и вообще, за всех всё не переделаешь, как бы этого не хотелось.

Гость||

полноценных выходных и отпуска и назвал его трудологоликом «в хорошем смысле этого слова

И все ведь для нас.....(БЕДнягА)

Гость||

Всё в меру, сказал Джавахарлал Неру...

Имя: Гость
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