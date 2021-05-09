Омский министр здравоохранения пропал без вести

09.05.2021 | 16:11

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести после того, как уехал на охоту. Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на несколько собственных источников.

По данным издания, 49-летний Мураховский уехал в лес на квадроцикле 7 мая и не вернулся. Его знакомые пытались самостоятельно найти мужчину, однако спустя почти сутки сообщили о пропаже в полицию.

В настоящий момент поисками высокопоставленного чиновника занимаются личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотоинспекторы и местные жители, позже к ним присоединятся дополнительные силы из числа сотрудников МЧС и волонтеров. В поисковой операции также задействованы вертолеты.

Мухаровский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом в омской больницы скорой медпомощи №1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).