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В стране и мире

Омский министр здравоохранения пропал без вести

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Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести после того, как уехал на охоту. Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на несколько собственных источников.

По данным издания, 49-летний Мураховский уехал в лес на квадроцикле 7 мая и не вернулся. Его знакомые пытались самостоятельно найти мужчину, однако спустя почти сутки сообщили о пропаже в полицию.

В настоящий момент поисками высокопоставленного чиновника занимаются личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотоинспекторы и местные жители, позже к ним присоединятся дополнительные силы из числа сотрудников МЧС и волонтеров. В поисковой операции также задействованы вертолеты.

Мухаровский возглавил минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он работал главным врачом в омской больницы скорой медпомощи №1, куда летом 2020 года поступил Алексей Навальный (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Источник — lenta.ru
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Гость||

Банально наверняка всё. Хотелось подстрелить жирного селезня, ну и влетел на квадроцикле в болото, а оно шутить не любит. Хотя версий множество и все они имеют право на существование.

Гость||

Походу карма....с глав врача на должность министра-просто так неделается

Гость||

Он с плохими парнями связался в августе 2020г. Всякое могло случиться.

Гость||

Ты выбрался из грязи в князи,но быстро князем становясь...

Не позабудь,что бы не сглазить...,

не вечны князи-вечна грязь...(ОМАР

Гость||

В запое. Отдыхать то когда-то надо.

Гость||

Наверное, лайки Навальном ставил.Вот и исчез.

Имя: Гость
Комментарий:

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