Россияне взяли рекордное количество микрозаймов

08.05.2021 | 11:20

Россияне в марте взяли рекордное за всю историю количество микрозаймов — 2,35 миллиона единиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Количество выданных в начале весны займов выросло на 17,1 процента в месячном выражении и на 30,6 процента в годовом выражении. Средняя сумма одного займа составляет 13,1 тысячи рублей уже третий месяц подряд. Однако это не помешало общему объему выдач вырасти за март и впервые достичь отметки в 31 миллиард рублей.

Как пояснил гендиректор бюро Олег Лагуткин, рост объемов выдачи займов в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж.

В результате объем портфеля микрозаймов в России по итогам марта вырос на 2,3 процента — до 178,7 миллиарда рублей, при этом число активных ссуд в данном сегменте подросло на 5,3 процента — до 13,9 миллиона единиц.

В то же время выросло и число просроченных займов — на 1,8 процента, до 5,4 миллиона единиц, а их объем увеличился на 5,3 процента — до 61 миллиарда рублей.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов нашел способ списать долги россиян по кредитам. Политик заявил, что долги россиянам можно списать за счет госдолга Бангладеш перед Россией, который составляет 2,42 миллиарда долларов. При этом общий долг российских граждан по микрозаймам составляет почти 172 миллиарда рублей. Как считает Миронов, долг республики можно уступить микрофинансовым организациям.