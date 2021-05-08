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Россияне назвали самый важный праздник в году

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Самым важным праздником в году россияне назвали День Победы. За его важность высказались 95 процентов опрошенных сервисом SuperJob, передает РБК.

Уточняется, что 81 процент россиян охарактеризовали этот праздник как однозначно положительный. На втором месте оказался Новый год — за него проголосовали 94 процента респондентов, а 92 процента высказались в пользу дня рождения.

Кроме того, положительную оценку опрошенные дали Международному женскому дню и Дню защитника отечества — по 90 и 89 процентов соответственно. Рейтинг в 81 процент получил День России, а в 75 процентов — День народного единства.

Опрос проводился с 4 по 6 мая среди россиян старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек.

Ранее россияне раскрыли свое отношение к нерабочим дням в мае. Так, пятая часть работодателей в России продолжила работать с 4 по 7 мая.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Чтож это мы воевали, воевали, а уровень жизни хуже чем у немцев и медицина тоже хуже. Хотелось бы по другому.

Гость||

Гость писал(a):

Чтож это мы воевали, воевали, а уровень жизни хуже чем у немцев и медицина тоже хуже. Хотелось бы по другому.
Вот и езжай в свою Германию. Там одни гомосексуалисты, ЛГБТ и эмигранты. Все кто туда уехал хотят вернуться, а все, дорожка закрыта.

Имя: Гость
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