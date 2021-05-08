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Россияне назвали любимый фильм о войне

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Россияне назвали «В бой идут одни старики» любимым фильмом о Великой Отечественной войне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование Фонда «Общественное мнение».

По результатам опроса, проведенного среди 1,5 тысячи респондентов в конце апреля, 17 процентов россиян назвали фильм Леонида Быкова самым любимым произведением о войне. На втором месте по популярности — «А зори здесь тихие», который назвали любимым 12 процентов респондентов. На третьем месте — фильм «Офицеры», который отметили 8 процентов участников опроса.

На вопрос о любимой песне о войне, почти половина россиян (45 процентов) отметили «День Победы». Каждый пятый (20 процентов) любимой считают «Катюшу».

Согласно данным другого опроса, 95 процентов россиян назвали День Победы самым важным праздником в году. 81 процент россиян охарактеризовали его как однозначно положительный. На втором месте оказался Новый год — за него проголосовали 94 процента респондентов, а 92 процента высказались в пользу дня рождения.

Источник — lenta.ru
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