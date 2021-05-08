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Онищенко назвал зарплату российских чиновников «не такой уж высокой»

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал зарплаты российских госслужащих «не такими уж высокими», сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Онищенко отметил, что речь идет не о министрах, а о служащих министерств и других федеральных ведомств. «Я бы не сказал, что в министерствах люди получают особенно высокую зарплату», — заявил депутат.

По мнению Онищенко, для эффективного управления государством нужны чиновники, которые будут получать достойную оплату и держаться за свою должность – в противном случае придет случайный человек. Также оплата труда должна соответствовать важности работы. По его наблюдению, зарплата муниципальных работников в Москве выше, чем в министерстве здравоохранения РФ. «Мы хотим, чтобы наше государство управлялось профессиональными людьми или мы будем играть в те игры, в которые мы в 90-е играли?» — добавил депутат.

Онищенко подчеркнул, что также не имел в виду и оклады депутатов, назвав их «избранными людьми» по сравнению с государственными служащими.

Ранее россияне перечислили профессии, представители которых, по их мнению, получают несправедливо низкую заработную плату. Лидируют в списке таких профессий преподаватели, врачи и ученые.

Источник — lenta.ru
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Гость||

ОНИЩЕНКО ТЫ ДОЛЖЕН ПРИСЛУШАТЬСЯ К МНЕНИЮ 80% РОССИЯН,А НЕ ПЕРЕУБЕЖДАТЬ ИХ.

Гость||

Бедные, несчастные чиновники!.. Среди них есть "профессиональные люди"?

Гость||

Ага. Значит они воруют для того чтобы с голоду не умереть.

Гость||

Ванька Белозерцев с голоду умирал...

Гость||

Наверное, на щи с кашей не хватало, вот и приходилось вертеться, бордюры то сё, с аптекарем Шпигелем мутить.

Гость||

За безделие ещё и деньги хотят приличные получать, а дворник с грузчиком значит за МРОТ пусть валяют не покладая рук. Один с ломом на льду, другой мешки с мукой на горбу таскает с ускорениями.

Гость||

А сейчас выходит получают мало и за должность свою не держатся, а что же тогда не выгонишь не кого. Да и мало это сколько, 70, 100, 120 тыс.?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы хотим, чтобы наше государство управлялось профессиональными людьми или мы будем играть в те игры, в которые мы в 90-е играли?» — добавил депутат.
а в какие игры в те роковые 90ые играли ВЫ? и кто новенький есть сейчас - против тех (мутно-игравших)? дарагии разиньяни не улавливают разницу. и те и другие - семьи-поместья-деньги - держат на западе (в странах нато и сша). сами по себе чиновники - как столовый прибор в виде ножа - ни плох, ни хорош. но - кпд - где?

Гость||

Как так недовольны, как сказал наш уважаемый президент, надо довольствоваться малым и не надо стесняться.....

Гость||

Как избираются депутаты в Гос. Думу хорошо видно на примере выборов 2016 года. ТОГДА абсолютно неизвестный в области кандидат от опозиционной партии "Справедливая Россия" Леонид Левин выставился от чужой для него Пензенской области и случилось чудо он уверенно победил. Ну а как организуются и проводятся выборы посмотрите видеосюжет про Бессоновский район , как избирались Белозерцев и Самокутяев.

Гость||

Это намёк на повышение зп чинушам

Гость||

Действительно, КПД – 0,5% , а з/п хотят чтоб как у ...ну не будем показывать пальцем, неэтично.Работать надо, а не на винтовом кресле вертеться, набаловали. Не за должность надо з/п начислять, а за обьем выполненных работ, за пот на лице от бега от объекта к обьекту, за экономию бюджетных средств, а не наоборот.

Гость||

Гость писал(а):

> Как избираются депутаты в Гос. Думу хорошо видно на примере выборов 2016

> года. ТОГДА абсолютно неизвестный в области кандидат от опозиционной партии

> "Справедливая Россия" Леонид Левин выставился от чужой для него Пензенской

> области и случилось чудо он уверенно победил. Ну а как организуются и

> проводятся выборы посмотрите видеосюжет про Бессоновский район , как

> избирались Белозерцев и Самокутяев.

В сентябре проголосуем против единороссов и свадебного космонавта Самокутяева.

Гость||

онищенкО - хохол засланный!

Мотовилов (гость)||

Дело не в высоте, а в справедливости. Зарплату нужно выдавать по труду, а не по по чину и блату.

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Имя: Гость
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