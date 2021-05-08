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Найдена связь между размером мозга и продолжительностью зевка

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Больший размер мозга приводит к большей продолжительности зевка из-за его потребности в охлаждении, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью ученых в Communications Biology.

Специалисты провели эксперимент с участием 55 млекопитающих и 46 птиц, исследовав таким образом 1291 зевок. Опираясь на результаты, они обнаружили устойчивую связь между продолжительностью зевка и числом нейронов мозга.

По их выводу, больший по размеру мозг имеет более высокие потребности в термолизе (выводе тепла из организма), тогда как его температура частично определяется выделением тепла вследствие активности нейронов. Эксперты также отметили, что животные зевают дольше, чем птицы из-за более высокой температуры тела.

Ранее врач-невролог рассказала, что постоянная зевота может являться симптомом опасных заболеваний — сердечной недостаточности или психического расстройства. Если она появляется на фоне некоторых сопутствующих симптомов — рассеянности, головной боли, перепадах давления — то следует обратиться к врачу.

Источник — lenta.ru
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