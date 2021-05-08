Диетолог раскрыла максимальный размер порции шашлыка

08.05.2021 | 10:45

Диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян раскрыла несколько правил, которые нужно соблюдать при походе на шашлыки. Об этом сообщает RT.

Специалист порекомендовала быть умеренным при употреблении мяса и растянуть этот процесс во времени. «Перед таким тяжелым приемом пищи все-таки лучше съесть салаты и не надо набрасываться на еду, нужно растянуть это во времени. Поел салат — занялся приготовлением шашлыка, поговорили — немного поели мяса», — сказала эксперт.

Григорьян отметила, что лучше не мариновать в кефире или майонезе, поскольку это влечет за собой угрозу кишечных расстройств и увеличивает нагрузку на поджелудочную железу. Она посоветовала готовить натуральное мясо, отдавая предпочтение курице и индейке.

Кроме того, во время пикников не стоит запивать шашлык сладкой газировкой, поскольку она усиливает всасывание всех веществ, что влияет на сердце, печень и другие внутренние органы. Также не следует злоупотреблять спиртным.

Григорьян назвала максимальный размер порции мяса, которую можно съесть за один раз. По ее словам, это 200 грамм. После этого нужно сделать паузу. Диетолог предупредила, что самое опасное — это за короткий промежуток времени употребить слишком много еды.

Ранее диетолог Маргарита Макуха дала совет по приготовлению «здорового» шашлыка. По ее словам, лучше выбирать мясо нежирных сортов или срезать жир перед приготовлением. Специалист также посоветовала мариновать будущий шашлык, чтобы снизить количество канцерогенных веществ, и не пережаривать его.