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В Госдуме оценили возможность отмены процентов по ипотеке для многодетных

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Для российских многодетных семей необходимо существенно снизить налоговую нагрузку, оптимальным вариантом могло бы стать введение нулевой ипотеки для таких семей. О возможности отмены процентов по жилищным кредитам в беседе с «Аргументами и фактами» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся», — считает парламентарий. Он обратил внимание на то, что в России число многодетных семей невелико, поэтому, по его оценке, можно обойтись без процентов по ипотеке.

Вице-спикер нижней палаты подчеркнул, что банки — это «просто механизмы, которые контролируются акционерами и государством». «А у государства есть возможность устанавливать для банков правила на законодательном уровне», — заключил Петр Толстой.

Ранее онлайн-супермаркет ипотеки Online-Ipoteka обнаружил, что около трети россиян, получивших положительное решение банка по заявке на ипотеку, в дальнейшем отказываются от этого кредита из-за желания взять займ на более выгодных условиях. По данным аналитиков, более половины из них рассчитывают получить кредит по ставке ниже 7,5 процента годовых, а еще 20 процентов не довольны предложенными сроками кредитования.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А оплачивать этот банкет кто будет? Опять мы, налогоплательщики?

Гость||

>А у государства есть возможность устанавливать для банков правила на законодательном уровне», — заключил Петр Толстой.

Пока этой страной управляют мрази и ублюдки, привыкшие "устанавливать свои правила" вместо работы по законам свободного рынка, ничего хорошего тут, увы, не будет.

Гость||

Это тот который советует россиянам лечится настоями дубовой коры и в течение года не мог запомнить как дверь открывается в зал заседаний гос думы.

Имя: Гость
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