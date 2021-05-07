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Россияне перечислили профессии с несправедливо низкой зарплатой

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Россияне перечислили профессии, представители которых, по их мнению, получают несправедливо низкую заработную плату. Исследование провел сервис по поиску персонала «Работа.ру», пишет РБК.

Лидируют в списке таких профессий преподаватели, врачи и ученые. О том, что их зарплата незаслуженно маленькая, заявили 64 процента, 58 и 36 процентов опрошенных соответственно.

Россияне полагают, что педагоги должны получать в среднем 120 700 рублей в месяц, медики — 122 800 рублей, научные работники — 130 800 рублей.

Треть опрошенных заявили, что несправедливо маленькую зарплату получают спасатели и пожарные. Около четверти респондентов назвали шахтеров и инженеров. Еще 22 процента отметили низкие зарплаты разнорабочих. При этом, как следует из результатов исследования, самую высокую зарплату россияне предлагают платить шахтерам — 134 600 рублей в месяц.

Кроме того, россияне назвали получающими незаслуженно маленькие деньги продавцов, грузчиков, слесарей, водителей, электриков, строителей и механиков. О том, что повышения зарплаты достойны чиновники, заявил лишь 1 процент опрошенных.

Ранее экономист объяснил снижение зарплат у россиян.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Теперь хотим перечисление профессий с несправедливо высокой зарплатой.

Гость||

У нас по 100.000 директора школ получают. А некоторые из них вообще не имеют представления о педагогике

Гость||

а дворник высокая зарплата? А они про учителей и ученых и строителей нормальная у них зарплата

Гость||

У дворника справедливо низкая )

Гость||

За 120700 можно и пойти в школу, а пока это насмешка за такие суммы там даже появляться раз в неделю.

Имя: Гость
Комментарий:

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