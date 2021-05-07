В стране и мире

Россиянам пообещали «красную жару»

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам «красную жару» в период с мая по июль. Он заявил РИА Новости, что представленная Всемирной метеорологической организацией (ВМО) карта прогноза окрашена красным.

По его словам, средние температуры воздуха будут выше нормы с вероятностью 70 процентов.

«Идет обзор, как эти центры выпускают свои прогнозы и как их можно скомпилировать. Представлен прогноз май, июнь, июль... Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70 процентов того, что буде класс выше нормы», — пояснил Вильфанд.

Вильфанд также обратил внимание на «белые пятна» на карте ВМО, что означает невозможность даже вероятностного прогноза осадков в мае, июне и июле.

Вильфанд ранее заявлял, что в День Победы жителей центра Европейской России ожидает потепление и дождливая погода.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что климатическое лето может начаться в России в конце мая, то есть раньше нормы. «В третьей декаде мая и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1-3 градуса. Там пойдет уже наступление климатического лета, которое обычно в Москве происходит 28 мая», — сказал Тишковец.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Красную икру лучше бы пообещали, жара нам ни к чему , её на хлеб не намажешь

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