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Россиянам дали советы по употреблению алкоголя

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Алкоголь даже в небольших количествах может навредить здоровью, заявил ведущий YouTube-канала «Едим ТВ», бартендер, специалист по приготовлению авторских и классических коктейлей Василий Захаров в беседе с радио Sputnik.

Эксперт дал советы по употреблению спиртных напитков. По его словам, по-настоящему насладиться алкогольным напитком можно, когда его количество очень мало. Он пояснил, что в состоянии опьянения невозможно почувствовать все нюансы вкуса и оценить качество содержимого бокала или рюмки. «Тем более, если пить долго и много, то через какое-то время для вас уже не будет иметь значения, что пить», — сказал эксперт.

Захаров добавил, что выбор наименее крепких вариантов алкогольных напитков поможет получить удовольствие от его вкуса и снизить вред, который он наносит организму. Он отметил, что именно количество спирта, содержащегося в напитке, определяет степень негативного эффекта от его употребления. «Безопасно либо полное отсутствие алкоголя, либо самое минимальное его количество. Не надо строить иллюзий и говорить, что алкоголь безвреден», — подчеркнул он.

Эксперт порекомендовал запивать спиртные напитки водой, чтобы уменьшить их разрушительное воздействие и не страдать утром от обезвоживания организма.

Ранее основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович заявил, что 700-1000 миллилитров водки, если пить ее без закуски и перерывов, является смертельной дозой спиртного. Специалист посоветовал ограничиться одним-двумя бокалами, не смешивая напитки, чтобы уберечься от последствий. Первыми признаками того, что дело неладно, эксперт назвал тошноту, рвотные позывы, мигрень или точечные головные боли, головокружение, а также несвязную речь.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Дебильные советы.

Да самый вред от потребления этих коктейлей и есть.

Запивающий же водку водой куда быстрее закосеет, да и с утра проблюется непременно, если принять изрядно.

Вообще верный путь к язве желудка, гастритам запивон этот.

Гость||

И усмехнулашись криво, крикнул он в день суда: "Губит людей не пиво, губит людей вода!"

Имя: Гость
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