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Правительство России приняло меры по стабилизации цен на бензин

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Правительство России приняло дополнительные меры по стабилизации цен на топливо. Об этом 7 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо», — пояснили в пресс-службе.

Правительство обязало нефтяников продавать бензин независимым АЗС на бирже по рыночным ценам. Кабмин расширил базисы поставок топлива с биржевых торгов, включив в них сами НПЗ с вывозом бензина автотранспортом.

1 мая в России начала действовать новая формула расчета цен на бензин. Индикативная цена будет снижена на 4000 рублей по сравнению с действующей ставкой до конца года. В 2022-м снизить цену планируется на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Я это уже почуствовал-когда во вторник приехал на Роснефть и увидил ценник 48.10(а до этого был 47.8 за литр 95-го), вот и все меры, направленные на стабилизацию-кроются в повышении цены...Всего 95 на роснефти поднялся уже на 2.1 рубля с 1.01.2021....К новому Году запалтос перевалит стопудова с "такими стиабилизационными мерами"...

Гость||

Да не сейчас поднимут на 10 рублей, а к концу году уберут 1 рубль типа снизили. Ни какого контроля нет ни на что. Цены растут на все, зарплаты стоят, средние з.п. они считают у самих 400 тысяч оклад, а мрот 12 792 рубля. Вот в среднем и получается что все у нас получают зарплату в 33 тысячи рублей.

Гость||

Правительство их вверх и двигает, а вам про "стабилизацию" сказки рассказывает.

Имя: Гость
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