Правительство России приняло меры по стабилизации цен на бензин

07.05.2021 | 10:42

Правительство России приняло дополнительные меры по стабилизации цен на топливо. Об этом 7 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо», — пояснили в пресс-службе.

Правительство обязало нефтяников продавать бензин независимым АЗС на бирже по рыночным ценам. Кабмин расширил базисы поставок топлива с биржевых торгов, включив в них сами НПЗ с вывозом бензина автотранспортом.

1 мая в России начала действовать новая формула расчета цен на бензин. Индикативная цена будет снижена на 4000 рублей по сравнению с действующей ставкой до конца года. В 2022-м снизить цену планируется на 2,7 тысячи рублей по сравнению с установленной в Налоговом кодексе ставкой.