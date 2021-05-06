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В России увеличат «страшные картинки» на пачках сигарет

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В России планируют изменить требования к упаковке табачных изделий и увеличить изображения о вреде курения на них, ставшие известными как «страшные картинки». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Власти намерены усовершенствовать требования к пачкам сигарет исходя из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В кабмине сообщили, что будет рассмотрен вопрос о производстве «стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75 процентов площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения».

Положение о возможных изменениях в правилах упаковки табачных изделий включено в план мероприятий для реализации антитабачной концепции, утвержденный правительством. В плане заявлено более 20 мероприятий, направленных на контроль за соблюдением законодательства и борьбу с курением.

В правительстве также отметили, что будет проработан вопрос о запрете на использование красителей и ароматизаторов в жидкостях для электронных сигарет.

11 апреля в МЧС России заявили, что новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

1 апреля в России установили минимальную цену на сигареты. Теперь пачка с 20 сигаретами будет стоить не менее 108 рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость||

надписи на пачке делают своё дело. противно курить когда читаешь. стараюсь не смотреть когда закуриваю. рано или поздно это надоест и курить разхочется

Гость||

Да, курильщик смотрит и боится, боится заболеть раком или навредить своим детям, но еще больше курильщик боится бросить. Боится, что в случает отказа от сигарет он потерят нечто важное, без чего не сможет уснуть/проснуться/попить кофе/расслабиться/сосредоточиться/выпить пива/получить удовольствие от фильма или встречи с друзьями. Боится, что без сигарет не сможет успокоиться или справиться со стрессом и.д и т.п. В первую очередь надо обьяснять человеку, что он ничего не потеряет в результате отказа от курения, а только проибретет. Дальше - проще.

Гость||

Тут ещё и государству спасибо отдельное нужно выразить !!!!! Сначала оно (государство) всеми силами тебя подсаживает на сигареты а потом яко бы переживая за твоё здоровье подымает цену на 300% !!!! То же самое происходит и со спиртным ! (курил 30 лет ! бросил ! Слава Богу ! )

Гость||

Вот не знаю как остальные относятся к таким картинкам, но мне как то до задницы. курение, кофеин и тому прочие "легализованные" наркотики по методу действия не отличаются друг от друга. Я не ищу оправдания своему курению, я призываю некурящих относиться терпимее и если Вам мешает чья то сигарета - не надо шипеть за спиной "***,ты умрешь" а вежливо попросить затушить ее.

Гость||

Ну хватит уж, что за глупость. Пора причинные места печатать и позы с рассказами о пользах для совокуплений и зачатий плюс суммы рядом выплат для беременных, одиночкам, алименты и прочие полезности от половых сношений.

Гость||

Подавляющее кол-во семей просто будут хуже и меньше жрать от этих цен на табак. 3-5 тысяч на сигареты в месяц курильщик потратит в любом случае.

Гость||

Гость писал(a):

кол-во семей просто будут хуже и меньше жрать
И от этого болеть еще хуже.

Гость||

Да не только от этого. Дальнейшая эскалация нищеты приведет к скандалам, стрессам, разводам и т.п. в семьях.

Это как меры по борьбе с ковидом, что уложили в гробы на две трети больше, чем сам ковид.

Эта затея ничем не лучше.

Флаг им в руки и барабан на шею.

Гость||

Вот артисты толку от ваших картинок нет,а слабо государству оплатить терапию по отказу от табака тому кто изъявит желание?Походу нет зпжопиться

Гость||

Гость писал(a):

В первую очередь надо обьяснять человеку, что он ничего не потеряет в результате отказа от курения, а только проибретет.
Этт точно. Ковид, альцгеймер, деменция , паркинсон - верные попутчики некурящих.

Гость||

Деменция и пр. от того, что надо нагружать мозг, память, а вы когда в последний раз что-то читали, запоминали?

Гость||

Знаю одну бабулю, около сотки ей, учительница бывшая, в ясном уме и памяти, оттого что всю жизнь занималась умственным трудом, не пила и не курила само собой. Все родные, муж-объелся-груш, дети, у нее померли, а она все живет, как будто и не было их никогда.

Гость||

Гость писал(a):

а вы когда в последний раз что-то читали, запоминали?
Они сейчас не учат "на изусть", прогряссивныя педагогини считают, что долбежка - плохо, в итоге дошли до того, что таблицу умножения не знают, не то что там "Люблю грозу в начале мая". На этот стих даже 7-классники недоумевают, что это и кто это, и где, зачем олды чего-то там от них хотят.

Гость||

Гость писал(a):

Знаю одну бабулю, около сотки ей, учительница бывшая, в ясном уме и памяти, оттого что всю жизнь занималась умственным трудом, не пила и не курила само собой.
Образ жизни Жанны Кальман

Исследователи отмечали, что Кальман не вела здоровый образ жизни: в течение 95 лет она курила, а бросила курить лишь в 117-летнем возрасте, после операции. По её словам, она сделала это, так как из-за почти полной потери зрения не могла прикурить самостоятельно, а просить кого-то ей было неудобно.

В 90-летнем возрасте Кальман заключила сделку с адвокатом Франсуа Раффре. Согласно договору, Раффре обязался выплачивать ей каждый месяц 2500 французских франков, а взамен после смерти Кальман её квартира отошла бы ему. Рыночная цена квартиры равнялась 10 годам выплат, Кальман же прожила ещё 32 года, в итоге квартира досталась семье Раффре более чем втрое дороже. Сам адвокат так и не дожил до этого: он умер в 77-летнем возрасте, в то время как Кальман было 120 лет.

Гость||

Гость писал(a):

Деменция и пр. от того, что надо нагружать мозг, память, а вы когда в последний раз что-то читали, запоминали?
Бред.

Уровень образования и болезнь Альцгеймера.

"Исследованиями установлена связь между меньшим количеством лет формального образования и повышенным риском болезни Альцгеймера и других деменций. "

А курильщики действительно менее подвержены риску альцгеймера и пр. Статистика штука упрямая.

Про ковид уж и говорить нечего.

Имя: Гость
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