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Россиянам назвали признаки незаконной перепланировки у соседей

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Некоторые косвенные признаки могут указать на то, что соседи затеяли незаконную перепланировку квартиры. Как правило, об этом говорит строительный мусор в подъезде и шум от ремонта. С жалобами на подобные вещи россияне могут обращаться в жилинспекцию, рассказала в беседе с РИА Новости заместитель начальника Жилищной инспекции по Северному административному округу Москвы Светлана Хавран.

«Вам стоит ориентироваться на строительные материалы, ввозимые в квартиру ваших соседей. Также присмотритесь, есть ли конструктивные элементы среди строительного мусора, который выносят из квартиры», - назвала признаки Хавран. Конкретно при перепланировке также слышно шум от перфоратора, который сложно спутать с чем-то иным.

Эксперт уточнила, что перепланировку жилья требуется согласовывать с соответствующими органами и вносить изменения в техническую документацию квартиры. Речь идет, например, о перестановке дверных проемов, сносе перегородок, переносе унитаза или плиты.

Ранее сообщалось, что в Москве владелец квартиры в одном из домов на Дмитровском шоссе снес несущую стену и отказался ее восстановить. В итоге Мосжилинспекция прибегла к крайней мере в отношении злостного нарушителя - лишении его прав собственности, подаче иска о продаже квартиры с публичных торгов.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Доносы становятся популярным явлением в России. Одни граждане жалуются на других за то, что они просматривают «запрещенные сайты» и едят «санкционную еду»; предметом уголовных дел становятся посты и переписки в социальных сетях. Доносчики хотят помочь государству или свести счеты с оппонентами; а жертвы доносов пытаются доказать, что свободомыслие пока не наказуемо.

Гость||

В 2014 году профессор кафедры философии МГТУ имени Баумана Валерий Нехамкин опубликовал работу «Донос как социально-психологический феномен». Основной тезис: для доносительства мало «личной» психологической предрасположенности; на число доносов влияют социальные условия, способствующие их распространению.

В последние два года распространился один из описанных профессором типов доносов — бытовые кляузы. После введения продуктового эмбарго россияне начали жаловаться, что их соседи едят запрещенные продукты, а в магазинах продается нелегальная еда. В августе 2015-го пользователи социальных сетей высмеивали историю о том, как житель Владивостока донес на соседку, поскольку она ела польских гусей; заявление было проверено полицией и последствий не имело.

Гость||

В декабре того же года бдительный житель Ямала сообщил в Роспотребнадзор, что в сельпо поселка Яр-Сала продается замороженная брюссельская капуста из Польши; владельца магазина оштрафовали на три тысячи рублей. Кроме того, в Казани горожане написали жалобу на гипермаркет, торговавший австралийским мясом, а по Москве и Санкт-Петербургу ходили целые бригады активистов, выискивающих «запрещенку».

Гость||

Жители Севастополя возмутились , что в периоды веерных отключений света в некоторые дома, которые стоят на одной линии с больницами и другими важными объектами жизнеобеспечения, энергия подается круглосуточно, и добились отключения более везучих соседей. Местные власти постановили в целях «восстановления справедливости» отключать в этих жилых домах свет вручную.

Гость||

Время безумных ремонтов. Сносят несущие стены, выносят отопление на лоджии. Раньше при взрыве газа (не дай бог) страдала одна квартира, теперь - полдома, потому что несущие конструкции снесены

Гость||

У меня теща себе в комнате поставила отдельный унитаз.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.05.2021 15:15|

Время безумных ремонтов

Дома рушатся теперь при взрыве не из-за отсутствия стен, а из-за пластиковых окон, которые закупоривают объем помещения до запредельного давления. Вот их и надо запретить.

Гость||

Очень опасны в случае пожара, натяжные потолки. В Саратовской области пострадали люди, после взрыва газа, натяжной потолок начал капать горячими каплями. Было много ожогов.

Гость||

Странные конечно признаки перфоратором много что можно делать!теперь очень впечатлительные соседи будут названивать

Гость||

Вопрос непростой. Доносы омерзительны, конечно. Если точно (!!) знать, что последствия ремонта опасны для здания- это одно. Другое - стучать, ибо "мне кажется" или "мне не нравится". Не русский менталитет. В Германии, например, донос - норма. Нужен иной механизм. Вопрос - какой. Может, периодические проверки определенными службами...

Мотовилов (гость)||

Многие кретины штробят потолочную плиту под электропроводку и перекрытие внизу под новые полы. Это грозит обрушением. Таких козлов надо лишать права собственности, вешать на них пожизненное содержание данного нежилого помещения и страховку соседей на случай аварии.

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а):

> Вопрос непростой. Доносы омерзительны, конечно. Если точно (!!) знать, что

> последствия ремонта опасны для здания- это одно. Другое - стучать, ибо "мне

> кажется" или "мне не нравится". Не русский менталитет. В Германии,

> например, донос - норма. Нужен иной механизм. Вопрос - какой. Может,

> периодические проверки определенными службами...

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При чём туту доносы? Это достаточно открытое обращение в контролирующие органы по поводу опасной для жизни ситуации.

Да и вообще, любой формы сигнал о таком происшествии должен только приветствоваться.

Имя: Гость
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