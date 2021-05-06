Россиянам назвали признаки незаконной перепланировки у соседей

06.05.2021 | 14:41

Некоторые косвенные признаки могут указать на то, что соседи затеяли незаконную перепланировку квартиры. Как правило, об этом говорит строительный мусор в подъезде и шум от ремонта. С жалобами на подобные вещи россияне могут обращаться в жилинспекцию, рассказала в беседе с РИА Новости заместитель начальника Жилищной инспекции по Северному административному округу Москвы Светлана Хавран.

«Вам стоит ориентироваться на строительные материалы, ввозимые в квартиру ваших соседей. Также присмотритесь, есть ли конструктивные элементы среди строительного мусора, который выносят из квартиры», - назвала признаки Хавран. Конкретно при перепланировке также слышно шум от перфоратора, который сложно спутать с чем-то иным.

Эксперт уточнила, что перепланировку жилья требуется согласовывать с соответствующими органами и вносить изменения в техническую документацию квартиры. Речь идет, например, о перестановке дверных проемов, сносе перегородок, переносе унитаза или плиты.

Ранее сообщалось, что в Москве владелец квартиры в одном из домов на Дмитровском шоссе снес несущую стену и отказался ее восстановить. В итоге Мосжилинспекция прибегла к крайней мере в отношении злостного нарушителя - лишении его прав собственности, подаче иска о продаже квартиры с публичных торгов.