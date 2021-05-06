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Путин оценил последствия объявления нерабочих дней в мае

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Решение объявить нерабочими дни с 4 по 7 мая оказалось в целом оправданным, заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается. Такую оценку последствий дал президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой, сообщает ТАСС.

Голикова доложила президенту о в целом стабильной ситуации с коронавирусом в России, но отметила, что заболеваемость сильнее всего растет в Москве и Санкт-Петербурге, а также сообщила, что не все граждане соблюдают масочный режим. Кроме того, вице-премьер признала, что в некоторых регионах темпы вакцинации и тестирования населения снизились.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, однако 23 апреля Путин по предложению главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявил дни с 4 по 7 мая нерабочими с сохранением за сотрудниками заработной платы. Кроме того, в отдельных регионах по религиозным соображениям объявили нерабочим и 11 мая.

Источник — lenta.ru
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Гость||

а также сообщила, что не все граждане соблюдают масочный режим.

Володин по Саратов без маски и перчаток ходит, ветеранов за руки держит.

Накажут Володина?

Гость||

Люди больше гулять стали и коллективный иммунитет приобретать, а не сидеть дома...

Гость||

Какие выходные?Опять как всегда оторвался от реальности.Создал для миллионов людей геморой,так как школы и садики не работают,а родителей заставляют работать или брать отгулы за свой счет.А вообще то руководство страны должно хотя бы иметь представление про инкубационный период данного заболевания.Результат будет виден в числах20 мая.Тогда зачем заявлять про это. Или по другому уже не могут.

Гость||

4дня, нерабочих для бюджетников ,снизили заболеваемость коронавирусом в России,причем существенно. Ещё один прорыв. Аплодируем стоя!

Имя: Гость
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