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Правительство изучит возможность запрета жидкостей для электронных сигарет

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Правительство России изучает возможность введения запрета на использование жидкостей для электронных сигарет, сообщает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, такое решение может быть принято в рамках российской антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. «Будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотиносодержащих изделиях», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках кампании по борьбе с табаком правительство намерено усилить информирование жителей о вреде никотина и внедрять корпоративные программы по по укреплению здоровья граждан. Их содержание и объемы финансирования пока не раскрываются.

В январе 2021 года в России вступили в силу поправки в антитабачный закон. Продажа в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет оказалась под запретом. Также граждане больше не могут покупать в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Жидкость запретят, а сигареты останутся в свободном доступе?

Немного смахивает на сговор

Гость||

А полностью запретить слабо или это бизнес кого то из власти?

Имя: Гость
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