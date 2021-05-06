Эксперт назвала россиянам омолаживающие продукты питания

06.05.2021 | 11:36

Российский нутрициолог Ольга Лозовая назвала типы продуктов, которые помогут организму оставаться в тонусе и выглядеть моложе. Интервью с экспертом публикует «Московский комсомолец».

Лозовая советует есть продукты из цельного зерна, будь то цельнозерновой хлеб, цельнозерновые хлопья или даже попкорн. Кроме того, следует избегать продуктов из рафинированной муки.

Также нутрициолог обращает особое внимание на высокое содержание белка в меню. Чтобы замедлить процесс снижения объема мышечной массы, нужно регулярно потреблять белок. Ежедневная порция белка должна равняться 30 граммам курицы, рыбы или фасоли.

Также она опровергла миф о том, что жиры - враги молодости. Наоборот, она посоветовала употреблять жирную пищу, которая способствует снижению веса. Среди таких продуктов она выделила орехи, оливки, авокадо, топленое масло и рыбу. По словам эксперта, правильные жиры нужны организму в качестве материала для строительства новых клеток, а низкожировые диеты только ускоряют старение.

Также в рационе должно быть много свежей зелени, овощей и фруктов.

Ранее британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил раскрыл семь способов замедлить процесс старения. Продлить жизнь помогут такие простые привычки, как регулярная небольшая физическая нагрузка, здоровый сон, отказ от пищевых добавок и увеличение доли овощей в рационе.