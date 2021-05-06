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Эксперт назвала россиянам омолаживающие продукты питания

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Российский нутрициолог Ольга Лозовая назвала типы продуктов, которые помогут организму оставаться в тонусе и выглядеть моложе. Интервью с экспертом публикует «Московский комсомолец».

Лозовая советует есть продукты из цельного зерна, будь то цельнозерновой хлеб, цельнозерновые хлопья или даже попкорн. Кроме того, следует избегать продуктов из рафинированной муки.

Также нутрициолог обращает особое внимание на высокое содержание белка в меню. Чтобы замедлить процесс снижения объема мышечной массы, нужно регулярно потреблять белок. Ежедневная порция белка должна равняться 30 граммам курицы, рыбы или фасоли.

Также она опровергла миф о том, что жиры - враги молодости. Наоборот, она посоветовала употреблять жирную пищу, которая способствует снижению веса. Среди таких продуктов она выделила орехи, оливки, авокадо, топленое масло и рыбу. По словам эксперта, правильные жиры нужны организму в качестве материала для строительства новых клеток, а низкожировые диеты только ускоряют старение.

Также в рационе должно быть много свежей зелени, овощей и фруктов.

Ранее британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил раскрыл семь способов замедлить процесс старения. Продлить жизнь помогут такие простые привычки, как регулярная небольшая физическая нагрузка, здоровый сон, отказ от пищевых добавок и увеличение доли овощей в рационе.

Источник — lenta.ru
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Гость||

С начала добавки Е везде суют, потом продукты без добавок в тридорога продают.

Гость||

Про отравления расказывают, а потом "органические" продукты в отдельном магазине продают.

Гость||

Я в дорогом магазине купил продукт на упаковке вместо Е330 написано лимонная кислота, почему обозначения идут разные? Хохма!

Гость||

Потому что для нищебродов "ядовитые добавки", а для богатых полезные специи. И что там за опасные добавки? Ртуть?

Гость||

Дурят как всегда!

Да, это парадокс! Почему-то на стиральных порошках пишут "со вкусом настоящего лимона", а на лимонаде "со вкусом, идентичным лимону".

Гость||

Любое вещество состоит из химических элементов и описывается химическими формулами.

А паникёры боятся этих формул

Гость||

Таких паникёров много.

Даешь ему поваренную соль-- все нормально, солит супчик и кушает. А как только скажешь, что в солонке насыпан хлористый натрий вместо соли, так начинается истерика... Ну как же, соль химическим соединением назвали, а я просил натурааальное!

Таких людей часто соседи "облучают" и провода интернета вызывают рак... Увы.

Гость||

А мы и без продуктов на 5 лет помолодели благодаря повышеню пенсионного возраста.

Гость||

Гость писал(a):

Таких людей часто соседи "облучают" и провода интернета вызывают рак... Увы.
Преследуют спецслужбы и рептилоиды.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ежедневная порция белка должна равняться 30 граммам курицы, рыбы или фасоли.
30 грамм курицы в сутки? Серьёзно? Это даже не пол котлеты, а четвертинка на один укус. А копыта на такой диете раньше не протянешь?

Гость||

Кто читает этот бред?

Гость||

Сколько ни ешь хороших продуктов, все сведет на нет шпили-вили и оки-чпоки. Вот что преждевременно старит, но об этом молчат.

Гость||

ешь ананасы, рябчиков жуй...

Имя: Гость
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