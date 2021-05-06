В стране и мире

Экономист объяснил снижение зарплат у россиян

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Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон в беседе с «Российской газетой» объяснил снижение зарплаты у россиян старше 40 лет.

Эксперт отметил, что заработок у россиян растет до достижения 40 лет, после чего начинает снижаться. По его словам, в России сложилась парадоксальная ситуация: при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает учиться в ходе карьеры.

Экономист заявил, что в Германии или скандинавских странах ежегодно переобучается каждый второй в возрасте 50-59 лет, а в России - только каждый 20-й. Гимпельсон отметил, что когда снижается производительность, то начинает падать и заработок.

В декабре прошлого года «Ведомости» напророчили россиянам падение зарплат в 2021 году почти на 11 процентов по сравнению с 2019 годом. По самым грубым оценкам, со снижением зарплат могут столкнуться более 20 миллионов человек, занятых в таких отраслях, как транспортировка и хранение, легкая, пищевая и тяжелая промышленность.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Виноваты Байден и Навальный.Но это секрет.

Гость||

Гость писал(a):

Виноваты Байден и Навальный.
А Путин не виноват, он вообще не при делах.

Гость||

Гость писал(a):

а чо там у каклов?
Лукашенко дал понять им, что в обмен на признание его законным президентом он поддержит их позицию по Крыму.

Гость||

Скоро луку в гаагу повезут...

Гость||

Гость писал(a):

Скоро луку в гаагу повезут...
Не факт. Лука хитрый, он рассчитывает договориться с Европой и Америкой о передаче власти с гарантией его личной безопасност.

Гость||

На этой неделе у президента намечены медицинские процедуры. За последний год президент пять раз проходил похожие процедуры, что позволяет поддерживать его в стабильном состоянии. В этот раз в процедуры внедрена инновационная составляющая. По информации от врачей, о полном выздоровлении не может быть и речи, только поддержание относительно стабильного состояния.

Гость||

С начала года глава "Роснефти" Игорь Иванович потратил для пополнения запасов алкогольной продукции 373 тысячи евро. Практически все напитки производства Франции, Испании, Италии и Великобритании. Он вообще считает себя ценителем дорогих спиртных напитков, в отличие от президента, которому, по словам Сечина "и помои можно под видом дорогого вина представить". Также Игорь Иванович считает себя ценителем женщин. Нынешняя фаворитка Сечина молода, имеет распространенную фамилию - Иванова и уже обустраивает новый дом возле Сочи. Злые языки донесли президенту про беременность молодой фаворитки Игоря Ивановича, и, говорят, ждёт Сечин очередного наследника уже осенью. Тут как в старой пословице: "Седина в бороду, бес в ребро". Но не за народные же деньги! Раз уж один сын Сечина уже награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, то есть предложение следующего сына уже при рождении наградить хотя бы званием "Один из хозяев России", тем более, что фактически так и есть.

Гость||

Можно подумать у молодых зарплата высокая?

Гость||

На производителя любого налогооблагаемой продукта повесили толпу никчемной тупой вахтёро-охранной неработающей массы бездельников. Кормим этот цырк тупых швондеров у каждого шлагбаума и двери

Имя: Гость
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