Экономист объяснил снижение зарплат у россиян

06.05.2021 | 11:40

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон в беседе с «Российской газетой» объяснил снижение зарплаты у россиян старше 40 лет.

Эксперт отметил, что заработок у россиян растет до достижения 40 лет, после чего начинает снижаться. По его словам, в России сложилась парадоксальная ситуация: при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает учиться в ходе карьеры.

Экономист заявил, что в Германии или скандинавских странах ежегодно переобучается каждый второй в возрасте 50-59 лет, а в России - только каждый 20-й. Гимпельсон отметил, что когда снижается производительность, то начинает падать и заработок.

В декабре прошлого года «Ведомости» напророчили россиянам падение зарплат в 2021 году почти на 11 процентов по сравнению с 2019 годом. По самым грубым оценкам, со снижением зарплат могут столкнуться более 20 миллионов человек, занятых в таких отраслях, как транспортировка и хранение, легкая, пищевая и тяжелая промышленность.