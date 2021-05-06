Белоруссия отказалась от выплат ветеранам ко Дню Победы

06.05.2021 | 12:54

Власти Белоруссии отказались от единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на заявление министерства труда и социальной защиты страны.

В ведомстве не пояснили причины отказа от помощи ветеранам, но отметили, что и в предыдущие годы материальные выплаты участникам Великой Отечественной были нерегулярными.

В частности, денежные средства в 2019 и 2021 годах были положены в связи с юбилейными датами, в 2018 году ветераны такой помощи от государства не получали.

Ранее стало известно, что выплаты российским ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченные к Дню Победы, оказались намного меньше, чем в Казахстане и Узбекистане. Так, в России участники и инвалиды Великой Отечественной получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей, тогда как в Казахстане около 175 тысяч рублей, а в Узбекистане около 85 тысяч.