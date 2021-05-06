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Белоруссия отказалась от выплат ветеранам ко Дню Победы

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Власти Белоруссии отказались от единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в честь Дня Победы. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на заявление министерства труда и социальной защиты страны.

В ведомстве не пояснили причины отказа от помощи ветеранам, но отметили, что и в предыдущие годы материальные выплаты участникам Великой Отечественной были нерегулярными.

В частности, денежные средства в 2019 и 2021 годах были положены в связи с юбилейными датами, в 2018 году ветераны такой помощи от государства не получали.

Ранее стало известно, что выплаты российским ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченные к Дню Победы, оказались намного меньше, чем в Казахстане и Узбекистане. Так, в России участники и инвалиды Великой Отечественной получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей, тогда как в Казахстане около 175 тысяч рублей, а в Узбекистане около 85 тысяч.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Просто настоящие ветераны закончились, а платить фейковым Лукашенко не хочет.

Гость||

Ждём комментарии патриотов

Гость||

13.12 А Путин?

Гость||

Украина нищает, батька борзеет, и только в России благодать!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.05.2021 13:12|

Просто настоящие ветераны закончились, а платить фейковым Лукашенко не хочет.

может и так но может и нет там под оккупацией находилась беларусь и партизанское движение было в том в числе и не совершеннолетние участвовали та что там ветераны по любому настоящие есть

Гость||

12 июня 1942 года германская полиция безопасности и СД сообщала о партизанской деятельности в Белоруссии: «Крупные партизанские группы ведут активные действия в районах Березино, Бобруйска, Гомеля, Почепа, Ширгатино, Витебска, Лепеля, Суража... Эти партизанские группы развили большую активность... В ряде областей партизаны установили Советскую власть и создали постоянные управления...» Естественно, что немецкое командование не собиралось мириться с потерей целых районов, имеющих важное оперативно-тактическое и экономическое значение, делало все возможное, чтобы изгнать оттуда партизан и уничтожить их. С этой целью предпринимались разнообразные военные акции (налеты на отдельные пункты, крупные карательные экспедиции, нередко с участием фронтовых воинских частей).

Гость||

В результате партизаны не всегда могли удержать под своим контролем все населенные пункты своей зоны. Иногда партизанским формированиям под действием превосходящих неприятельских сил приходилось временно оставлять отвоеванные районы и уходить в другие места. Но затем они снова возвращались в свои зоны. Попытки врага ликвидировать партизанские зоны оставались безуспешными.

Гость||

В некоторых населенных пунктах, где позволяли условия, возобновилась работа промышленных и бытовых предприятий — электростанций, мельниц, сапожных, швейных, оружейных мастерских, пекарен, маслозаводов, прачечных, бань и т. п. Исключительно большое внимание уделялось сельскохозяйственным работам. В партизанских зонах колхозы не возрождались. Крестьяне сообща решали многие производственные вопросы, помогали друг другу в труде, но в условиях войны не вели всего хозяйства на коллективных началах. В 1942 году весенний сев и сбор урожая, озимый сев вели индивидуальные крестьянские хозяйства.

Гость||

Одной из главнейших задач, стоявших перед партизанским командованием, являлось спасение населения от зверств оккупантов и угона в фашистское рабство. Партизаны охраняли население и оказывали помощь во время блокад, карательных экспедиций, налетов вражеской авиации. С партизанских аэродромов отправлялись в советский тыл женщины и дети. Жители партизанских зон, в свою очередь, проявляли исключительную заботу о своих защитниках. Они не только снабжали партизан продовольствием, но и участвовали в сооружении укреплений, аэродромов, помогали партизанам добывать разведданные, заботились о раненых. За счет представителей местного населения пополнялись ряды партизан.

Гость||

Образование партизанских зон в глубоком вражеском тылу и удержание их — одна из ярких страниц героической борьбы белорусского народа в годы войны.

Гость||

Не все деньгами мерится!

Ветеранам всегда повышенное внимание было есть и будет!

Гость||

А внукам,правнукам,праправнукам войны?

Имя: Гость
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