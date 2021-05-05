В стране и мире

Стало известно о возможном падении на Землю неконтролируемой китайской ракеты

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Стало известно, что китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может войти в атмосферу и упасть на Землю. При этом место возможного падения не уточняется, передает CNN со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда.

Он подчеркнул, что, согласно информации Космического командования, ракета войдет в атмосферу приблизительно 8 мая. По словам Ховарда, точное место можно будет определить за несколько часов до этого. В настоящее время это невозможно из-за скорости объекта.

«Мы ожидаем, что она вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч километров в час — прим. «Лента.ру»). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тысяч миль», — рассказал телеканалу ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл.

При этом, как сообщает «Интерфакс», накануне в «Роскосмосе» заявили, что китайская ракета не представляет опасности для России.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот если упадет на Нью-Йорк Китаю откликнется.

Гость||

Зашибись!

Гость||

Наш Роскосмос уже упал, в глубокой яме и жопе. Космическая отрасль видимо и есть "галоши" СССР. Которые сносит съездить, а РФ новых галош не сделали.

Гость||

А на кентавра она не рухнет? Не оскорбит чувства верующих отбив ему яйца?

Гость||

Какие там чувства верующих? Это уродливое творение никому не нужно практически.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При этом место возможного падения не уточняется, передает CNN со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда.
чёт он не в репертуар ли перл харбора включает эту ракету? пусть ее встречает над своей территорией и не дребезжит за другие страны, благодетель

Гость||

цветмет в мире дорожает,поэтому кентавра не трогать.Это наше вложение в будующее. Падение ракеты замена салюту на 9 наслаждайтесь.

Гость||

Гость писал(a):

Наш Роскосмос уже упал, в глубокой яме и жопе.
Россия за два с половиной года провела 58 безаварийных пусков космических ракет подряд, повторив рекорд, установленный в современной истории страны в 1992-1993 годах.

В понедельник с космодрома Восточный ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Этот старт стал 58-м успешным для российских космических ракет с момента последней аварии в 2018 году, когда из-за сбоя при разделении ступеней пилотируемой ракеты «Союз-ФГ» был прерван полет к Международной космической станции корабля «Союз МС-10». Благодаря системе аварийного спасения российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились.

За прошедшие после той нештатной ситуации два с половиной года Россия осуществила 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 — с Плесецка, пять — с Восточного и семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для сравнения за этот же срок в мире произошли 17 космических пусков, обернувшихся неудачей: восемь — в Китае, три — в Иране, три — в США, две — во Франции и одна — в Новой Зеландии.

Нынешняя безаварийная серия прервала череду ежегодных нештатных ситуаций при российских космических пусках. Так, в 2010, 2013 и 2016-2018 годах происходило по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах — по две, в 2014 году — три, в 2011 году — четыре.

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