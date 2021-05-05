В стране и мире

Россиянам начнут выдавать визы в Испанию

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В Москве с 12 мая начнут выдавать россиянам визы в Испанию. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный визовый центр Испании возобновляет свою работу по выдаче Шенгенских виз (категория C). При этом, сами визы начнут выдавать с 1 июня.

Но в связи с сохранением ограничений на поездки, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, заявители на получение Шенгенских виз категории С не смогут приехать в Испанию и другие страны Шенгенской зоны до отмены ограничений на въезд в Евросоюз и страны шенгенского соглашения из третьих стран.

14 апреля сообщалось, что страны Шенгенской зоны могут ввести новые требования для получения визы, в том числе предоставление отрицательного теста на коронавирус. Существует вероятность, что государства будут просить туристов сделать тест непосредственно перед поездкой, чтобы убедиться в том, что они здоровы и не представляют угрозы для окружающих.

Россия является мировым лидером по получению шенгенских виз. За минувший год разрешительные документы получили более четырех миллионов отечественных туристов. На территории страны находятся консульства европейских стран, которые выдают большинство европейских виз — представительства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также Испании, Италии, Греции, Франции и Германии в Москве.

Источник — lenta.ru
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Гость||

последняя возможность для эвакуации перед железным занавесом. и то скорее всего не для простых сертных а для господ

Гость||

Дурачек пишит....

Гость||

Почему дурачок, ты вот школота сначала русский язык подтяни, историю, а ещё взрослых людей уважать научись, потом только комментировать имеешь право.

Гость||

Всё может быть, если отключат от СВИФТ это будет удар ниже пояса, начнутся судорожные метания банковской системы. Зеркальный ответ уже делать нечем, да и зеркал уже нет, потрескались от перегрузок. Песков выйдет со скорбным видом, но с пафосным тестом, они нас голыми руками не возьмут, слабо им напугать Глеба Жеглова, дырку им от бублика, у нас своя система есть операционная , вот.

Гость||

Без Свифтов ихних жили и ничаво. Выдумали бисовщину какую то. Картошку пора сажать!

Имя: Гость
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