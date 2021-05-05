Россиянам начнут выдавать визы в Испанию

05.05.2021 | 16:56

В Москве с 12 мая начнут выдавать россиянам визы в Испанию. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный визовый центр Испании возобновляет свою работу по выдаче Шенгенских виз (категория C). При этом, сами визы начнут выдавать с 1 июня.

Но в связи с сохранением ограничений на поездки, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, заявители на получение Шенгенских виз категории С не смогут приехать в Испанию и другие страны Шенгенской зоны до отмены ограничений на въезд в Евросоюз и страны шенгенского соглашения из третьих стран.

14 апреля сообщалось, что страны Шенгенской зоны могут ввести новые требования для получения визы, в том числе предоставление отрицательного теста на коронавирус. Существует вероятность, что государства будут просить туристов сделать тест непосредственно перед поездкой, чтобы убедиться в том, что они здоровы и не представляют угрозы для окружающих.

Россия является мировым лидером по получению шенгенских виз. За минувший год разрешительные документы получили более четырех миллионов отечественных туристов. На территории страны находятся консульства европейских стран, которые выдают большинство европейских виз — представительства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также Испании, Италии, Греции, Франции и Германии в Москве.