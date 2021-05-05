В стране и мире

Названы возможные сроки открытия Турции для россиян

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Турция может открыть границы для россиян уже этим летом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад», — сказал источник.

Отмечается, что решение о возобновлении авиасообщения будет принято после отмены усиленных ограничений, которые были введены в Турции с 7 мая из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в стране.

15 апреля в силу вступило решение России ограничить авиасообщение с Турцией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).

Источник — lenta.ru
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Гость||

Но мы к ним не поедем, они уже к нам приехали.

Гость||

Эрдоган мечется и денег хочется урвать, как никак лето, курортный сезон, но ковида боится как огня. Потому закрыл всё, но щелку оставил, глядит, когда можно будет из укрытия вылезти и баксов нарубить сколько успеет.

Гость||

***Эрдоган мечется и денег хочется урвать, как никак лето, курортный сезон, н****

Точно, надо было просто объявить нерабочее лето за счёт работодателя и всё отлично.

Гость||

Та сказали что что Анапа лучче любой Турции, и дёшево тама.

Имя: Гость
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