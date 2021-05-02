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В стране и мире

В России 85 процентов объявлений о работе оказались ложными

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85 процентов российских объявлений о работе оказались ложными, а среди объявлений о наборе на рабочие специальности этот показатель еще выше - 91 процент, сообщают «Аргументы и факты».

Такую данные назвали в результате своего исследования общественное движение «Труд» и Финансовый университет при правительстве России. Отмечается, что чаще всего врут в объявлениях о зарплате - может быть указана сумма в 70-100 тысяч рублей, но при приеме сообщат, что это зарплата за 2-3 месяца или при работе фактически без выходных и в праздники.

Также часто в договорах официально прописывают лишь МРОТ, а остальную сумму указывают как мотивационную часть, условия выплаты которой нигде не прописаны. Так, вместо обещанных 70 тысяч рублей человек может получить на руки 20 тысяч и уволиться. Работодатель же, в свою очередь, начинает набор следующих сотрудников.

Часто вместо трудового договора работнику предлагают подписать гражданско-правовой акт или оформиться самозанятым. В таком случае могут отсутствовать гарантии занятости, оплаты сверхурочных, праздничных, больничных и выплаты страховой пенсии.

В исследовании подчеркивается, что при опросе только 61 процент респондентов ответили, что они получают белую зарплату. Таким образом, 39 процентов находятся в полулегальном или нелегальном секторе экономики.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ложь, лицемерие, воровство.

Гость||

85% всего бесстыжее враньё

Гость||

Обещания Путина.

Имя: Гость
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