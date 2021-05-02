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В стране и мире

Россиян предупредили о двойных штрафах за выброс мусора

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Россиянам, которые выбрасывают мусор в неположенных местах: возле дома, из окна или в подъезде, грозит штраф от тысячи до двух тысяч рублей. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал юрист Александр Татаринов.

Он также предупредил, что если человека поймают за несоблюдением правил выноса мусора во второй раз, то его штрафуют в двойном размере. Ответственность за бытовые отходы, пока они не оказались в мусорке, несет владелец этого мусора, пояснил Татаринов. По словам эксперта, мусор является собственностью человека, который его выбрасывает.

Кроме того, юрист раскрыл способы определения личности, которой принадлежат отходы. «В пакете с мусором могут быть, например, школьные тетради с фамилией ученика, квитанции с данными владельца, газеты, конверты с адресом. По характеру мусора можно определить, кому он принадлежит, мужчине или женщине», - рассказал Татаринов.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска годами приносил в свою квартиру мусор с помойки, однако жалобы соседей на запах и насекомых ни к чему не приводили. В результате после вмешательства местного омбудсмена по правам человека Юлии Сударенко пенсионера лишили квартиры и переселили в общежитие.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Россиянам, которые выбрасывают мусор в неположенных местах: возле дома, из окна или в подъезде, грозит штраф от тысячи до двух тысяч рублей.
Надо создать особую мусорную полицию.

Имя: Гость
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