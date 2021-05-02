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В стране и мире

Названы сроки сохранения иммунитета после вакцины «КовиВак»

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Генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, что иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной «КовиВак» сохраняется на срок около восьми месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Иммуногенность вакцины оценивается в 85 процентов. «Наш опыт - порядка восьми месяцев. Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации - это мягкая вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован», - сказал Ишмухаметов.

В конце апреля сообщалось, что разработчики подали документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию вакцины.

В России зарегистрированы три вакцины против COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Минздрав зарегистрировал «КовиВак» в феврале, промышленное производство официально началось 25 марта.

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Источник — lenta.ru
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